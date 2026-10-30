Un adoptant sollicite d'autres maîtres sur Reddit pour aider sa chienne en retrait à prendre ses marques dans son nouveau foyer

Un internaute pensait accueillir une chienne pleine de vitalité en ouvrant sa porte à Koda, une Dobermann de 18 mois sortie d'un refuge. Devant une compagne réservée et sans cesse en retrait, il a préféré solliciter l'expérience d'autres maîtres sur Reddit, où les conseils n'ont pas tardé à affluer.

Sur Reddit, l'adoptant se présente sous le pseudonyme Dmaki2420. C'est sur ce réseau qu'il a raconté l'arrivée de Koda et demandé aux autres membres comment l'aider à se sentir chez elle. Sa publication a été relayée par Parade Pets.

Il imaginait partager son quotidien avec une Dobermann énergique et active. Or, depuis son arrivée, Koda s'est révélée réservée, très discrète et toujours en retrait. Les tentatives de son maître pour l'apaiser et lui signifier qu'elle avait trouvé son foyer sont d'abord restées sans effet.

© Dmaki2420 / Reddit

« Montrez-lui simplement que vous êtes un guide »

Dans son message, il a donc interrogé les autres maîtres : combien de temps Koda mettrait-elle, à leur avis, à se détendre, et quelles astuces pourraient l'aider à y parvenir ? Les commentaires se sont accumulés en peu de temps.

La routine est revenue dans plusieurs réponses, l'un des commentateurs martelant le mot avant de développer sa pensée : « Les Dobermanns sont des compagnons merveilleux lorsqu’ils ont une routine et qu’ils se sentent intégrés à la famille. Montrez-lui simplement que vous êtes un guide, surtout si elle est timide, et évitez les parcs à chiens publics. » Un autre, maître d'un Berger Allemand, a plutôt misé sur la patience et sur l'accompagnement d'un professionnel : « Donnez-lui du temps. Faites appel à un éducateur canin », a-t-il résumé.

Plusieurs propriétaires canins ont aussi rappelé la règle dite du 3-3-3. Selon ce repère, un chien fraîchement arrivé passe par 3 étapes : une décompression sur 3 jours, l'appropriation des rituels de la maison et la naissance d'une confiance sur 3 semaines, puis une installation véritable, avec une personnalité qui s'exprime tout entière, au bout de 3 mois.

Une belle évolution

Le lendemain, en répondant à l'un des commentaires, Dmaki2420 a donné des nouvelles de Koda, qu'il décrivait comme allant déjà bien mieux depuis la publication de son message. « Elle a commencé à jouer avec une balle et des jouets, elle commence à venir vers moi d’elle-même et je découvre de plus en plus de facettes de sa personnalité », s'est-il réjoui.

Une belle évolution qui rappelle qu’avec du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance, les chiens les plus en retrait peuvent peu à peu prendre leurs marques et révéler leur personnalité. Pour Koda, les premiers signes de confiance sont déjà là, laissant espérer une belle complicité à construire avec son humain.