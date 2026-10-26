Un chien aurait déjoué une tentative d’enlèvement visant sa maîtresse de 54 ans pendant leur promenade

À Pennfield Township, dans le Michigan, une femme de 54 ans promenait son chien un mardi matin lorsqu'un homme masqué l'a abordée dans son dos, rapportait Woodtv sur la foi d'un communiqué du bureau du shérif du comté de Calhoun diffusé le jour même.

Au moment de la publication du communiqué en question, notamment sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Calhoun, le suspect n'avait toujours pas été retrouvé.

Agressée par un individu cagoulé...

Peu avant 11 h locales le mardi 20 octobre 2026, un individu s'est approché dans le dos de la promeneuse accompagnée de son ami à 4 pattes.

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L'assaillait avait le visage dissimulé sous une cagoule de ski noire et portait des gants de la même couleur, ainsi qu'une veste d'un jaune fluorescent, des éléments de signalement transmis par les enquêteurs.

L'inconnu aurait alors empoigné la quinquagénaire par derrière avant de la soulever de terre.

... Mais protégée par son courageux chien

C'est à cet instant que le chien serait intervenu en s'en prenant à l'agresseur, lequel a réalisé qu'il n'aurait pas eu gain de cause face à la détermination de l'animal et a préféré prendre la fuite en direction d'une zone boisée située à proximité.

La tentative d'enlèvement n'est pas allée plus loin grâce au brave quadrupède.

Des drones déployés sur la zone pour tenter de retrouver l'agresseur

La victime a tout de suite prévenu les forces de l'ordre. Les adjoints dépêchés sur place ont ensuite ratissé les environs, aidés de drones, sans parvenir à mettre la main sur le fuyard.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier l'auteur de cette agression qui, fort heureusement, n'est pas allée au bout à la faveur de la loyauté de ce compagnon à fourrure.

Des chiens prêts à tout pour protéger leur humain

Ce n'est pas la première fois qu'un chien intervient pour protéger son propriétaire face à un individu malintentionné. En novembre 2023, en Floride, une femme avait ainsi été attaquée au couteau par un homme à la suite d'une altercation. Son chien s'était immédiatement interposé pour la défendre, quitte à être lui-même blessé à la tête et à la poitrine. Une nouvelle illustration du courage dont peuvent faire preuve nos fidèles compagnons lorsque leurs proches sont en danger.

En mai 2021, au Canada, une joggeuse avait également échappé à une agression grâce à son chien. Alors qu'elle courait dans un parc, un homme l'avait menacée et mise en difficulté. Les aboiements de son compagnon à 4 pattes avaient toutefois fini par faire fuir l'individu, permettant à sa maîtresse de se mettre en sécurité.