« J'ai tout de suite su que c'était lui » : après des jours d’errance dans les montagnes ce chien s’apprête enfin à changer de vie

Bernard connaît les montagnes slovaques comme sa poche, mais il s’apprête à découvrir un tout autre décor. Après plus de 100 kilomètres d’errance dans les Tatras et un passage au refuge, ce chien devenu célèbre va rejoindre une famille allemande qui partage son amour de la randonnée.

L’aventure de ce randonneur à 4 pattes a de quoi impressionner ! Pendant plusieurs jours, Bernard, un chien errant, a sillonné les montagnes slovaques, seul face à un environnement exigeant. Lorsqu’il a finalement été recueilli, il était très amaigri et avait besoin de reprendre des forces comme le rapporte le média slovaque Noviny.

Au refuge, les employés ont tout fait pour l’aider à se remettre sur pattes. Ils ont même aménagé sa cage pour qu’elle lui rappelle un peu les montagnes qu’il avait parcourues. Sa récupération a demandé du temps, mais peu à peu, Bernard a retrouvé la forme et s’est habitué à la présence humaine, jusqu’à être prêt pour une nouvelle aventure...

© Noviny

Une histoire virale qui lui ouvre les portes d’un nouveau foyer

Pendant que Bernard reprenait des forces, son histoire commençait à circuler sur les réseaux sociaux. Des centaines de personnes ont suivi le destin de ce chien aventurier, sans imaginer forcément qu’elles assisteraient bientôt au début de sa nouvelle vie.

Parmi celles que son histoire a touchées, Rita, qui vit en Allemagne, et sa fille Rebecca. Toutes 2 ont eu un véritable coup de cœur pour le toutou en découvrant ses photos. Pour Rita, son parcours a joué un rôle essentiel dans sa décision.

« Je connais son histoire et c’est ce qui m’a vraiment fait craquer. J’adore la montagne », a-t-elle expliqué.

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Pour Rebecca, il n’a même pas fallu de longues réflexions. Une simple photo a suffi à la convaincre que Bernard était le chien qu’il leur fallait.

« J’ai vu sa photo et j’ai tout de suite su que c’était lui. Je ne peux pas l’expliquer. », a-t-elle raconté.

Le refuge souhaitait toutefois trouver une famille capable de répondre aux besoins de ce chien qui semble particulièrement attaché aux grands espaces. Cela tombe bien, Rita et sa famille adorent la randonnée !

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Une nouvelle vie entre forêt et sommets

Le départ approche : Bernard possède déjà son passeport pour l’Allemagne. Mais, cette fois, son voyage ne sera pas une errance sans destination. Il partira rejoindre son nouveau foyer, où l’attendent des promenades, de la compagnie et, surtout, un endroit où rentrer chaque soir.

Sa nouvelle famille ne compte pas lui faire oublier son goût pour l’aventure. Dans un premier temps, Rita prévoit de lui faire découvrir les forêts bavaroises qui entourent leur maison. Les Alpes viendront ensuite, lorsque Bernard se sentira suffisamment à l’aise dans son nouvel environnement.

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Après les longues journées d’errance dans les Tatras, Bernard s’apprête donc à découvrir une autre façon d’explorer le monde. Les montagnes seront toujours là, les sentiers aussi. Mais désormais, il ne les parcourra plus seul.

Le vagabond qui a ému toute la Slovaquie aura enfin une famille avec laquelle partager ses prochaines aventures, et un foyer aimant à retrouver chaque soir.

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