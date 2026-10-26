2 chiens très amaigris, des maîtres qui refusent de les céder : les bénévoles insistent pendant 3 heures

Le samedi 17 octobre 2026, 2 enquêtrices bénévoles au sein de la Fondation 30 Millions d'Amis se sont présentées chez une famille du Pas-de-Calais à la suite d'un signalement. Elles en sont reparties, au terme de 3 heures de discussions, avec Lucky et Vanille, un croisé Golden Retriever et une Dalmatienne d'une dizaine d'années. Les 2 chiens ont aussitôt pris la direction du vétérinaire.

À l'origine de cette intervention, une alerte au sujet d'un chien particulièrement maigre. Ce samedi-là, Brigitte et Pascale se sont présentées au domicile concerné pour voir l'animal, comme le rapporte Fondation 30 Millions d'Amis, qui a recueilli le témoignage de Brigitte. Une mère et son fils ont d'abord refusé de les laisser entrer, avant de faire sortir leurs chiens, de crainte que les forces de l'ordre ne s'en mêlent.

Ce n'est pas un mais 2 animaux séniors qui ont alors franchi le seuil : un croisé Golden Retriever de 9 ans et 11 mois appelé Lucky et une Dalmatienne de 10 ans et 4 mois répondant au nom de Vanille, l'un comme l'autre d'une grande maigreur. « L’homme portait un bracelet électronique », précise Brigitte.

« La dame disait qu’elle les nourrissait mais elle était incapable de nous présenter un sac de croquettes »

Sur place, la question de l'alimentation des 2 chiens s'est posée. La mère de famille affirmait les nourrir, mais aucun sac de croquettes n'a pu être montré aux bénévoles.

« La dame disait qu’elle les nourrissait mais elle était incapable de nous présenter un sac de croquettes. Elle ne savait pas non plus nous dire depuis quand elle avait ces chiens. »

Brigitte a aussi été frappée par la distance qu'elle observait entre les chiens et les personnes qui les détenaient, alors que l'identification des animaux était pourtant enregistrée à leurs noms.

« Les chiens étaient craintifs, surtout la Dalmatienne. On voyait qu’ils n’allaient pas vers leurs maîtres. »

Refus, insultes, puis cession des 2 chiens

L'objectif des bénévoles était de sortir Lucky et Vanille de là. Brigitte a donc réclamé leur cession, que les détenteurs ont commencé par refuser. Le dialogue s'est alors éternisé, de longues heures durant, la mère de famille allant jusqu'à insulter la bénévole venue secourir les animaux.

« Après 3 heures de discussions, ils ont enfin accepté de nous céder les chiens », raconte Brigitte. Les quadrupèdes ont été conduits directement chez le vétérinaire.

La maigreur sévère des 2 chiens y a bien été constatée : 12 kg pour Lucky et seulement 8 kg pour Vanille.

Ils ont été gardés une nuit en observation chez le vétérinaire. Ils doivent ensuite rejoindre une famille d'accueil, le temps que la Fondation 30 Millions d'Amis leur trouve des foyers définitifs.