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Ce chien craintif se cache derrière une porte, mais une rencontre l'attend après 3 mois d'accueil


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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À son arrivée en famille d'accueil, Chance semblait devoir rassembler tout son courage pour franchir une simple porte. McKenzie, qui partage son parcours sur le compte Instagram @dogsandadream, a accompagné le chien et l'a vu sortir peu à peu de sa coquille. 3 mois plus tard, il a fait une rencontre qui a complètement changé sa vie.

Illustration : "Ce chien craintif se cache derrière une porte, mais une rencontre l'attend après 3 mois d'accueil"
© @dogsandadream / Instagram (capture d'écran)

L'histoire de Chance, relayée par DogTime, est racontée dans une vidéo que McKenzie, bénévole se constituant famille d'accueil pour les animaux en détresse, a publiée sur le compte Instagram @dogsandadream. Celle-ci s'ouvre sur une pluie de bisous et de câlins, avant de remonter aux premiers jours du toutou chez elle. À cette époque, il se tenait caché derrière une porte, d'où il observait les lieux, les yeux grands ouverts et incertains.

Les semaines passant, la boule de poils s'est détendue. Elle a appris à apprécier les après-midis au soleil, les câlins et l'affection que lui prodiguaient McKenzie et ses amis. Le toutou s'est montré, au fil du temps, de plus en plus à l'aise.

www.instagram.com/reel/DeelX_MxhCQ/

Une première rencontre pleine d'émotion

Au bout de 3 mois, Chance a fait la connaissance de ceux qui allaient devenir sa famille. Dès qu'elle l'a aperçu, sa future adoptante s'est mise à pleurer. Elle a ensuite expliqué à McKenzie que les siens avaient patiemment attendu qu'il soit prêt pour l'adoption, et que ce chien l'avait attirée dès l'instant où elle avait découvert son annonce.

« Je suis si heureuse qu'elle ait fait confiance à ce sentiment », confie McKenzie, qui n'avait aucun doute : ces personnes étaient les bonnes pour son adorable protégé.

Le toutou a donc officiellement rejoint son nouveau foyer, où l'attendaient un papa, une maman et un frère de la même race prénommé Felix.

Une femme fait un câlin à un chien
© @dogsandadream / Instagram (capture d'écran)

Un surnom cocasse pour les 2 frères

Avant de partager le même toit, Felix et Chance se sont jaugés à coups de museau. Une fois installés ensemble, l'aîné a vite pris le nouveau venu sous son aile pour lui transmettre les usages de la maisonnée.

Felix lui a ainsi enseigné comment s'amuser dans le jardin, comment poursuivre une balle et même, semble-t-il, comment se procurer des macaronis au fromage ! Les 2 compères ont également englouti chacun une plaquette de beurre entière chipée sur le plan de travail. Voilà pourquoi ils ont hérité d'un surnom plutôt cocasse : les Butter Boys !

Un chien caressé
© @dogsandadream / Instagram (capture d'écran)

Dire au revoir à un chien accueilli n'est jamais facile, reconnaît McKenzie. Les nouvelles envoyées par la famille de Chance ont toutefois rendu cette expérience particulièrement gratifiante à ses yeux. Elle décrit son ancien pensionnaire comme un chien extraordinaire, dont le courage a inspiré beaucoup de monde.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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