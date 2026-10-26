Un Shih Tzu à l’eau au Mans, 2 agents improvisent avec un casque accroché à une corde pour le rattraper

Le mardi 20 octobre 2026 vers 12 h 30, avenue de la Libération au Mans (72), un Shih Tzu a faussé compagnie à son maître, un retraité qui se déplace avec difficulté, rapportait Ouest-France.fr . Le petit chien a terminé sa course dans la Sarthe, où d'abord une jeune passante a tenté de le rattraper en descendant à l'aide d'une corde, puis 2 agents de Le Mans Métropole se sont mis à l’eau pour le récupérer.

Gêné dans ses déplacements, le retraité a sollicité un adolescent pour courir après l’animal.

Le jeune homme n’a toutefois pas réussi à le retenir : quelques centaines de mètres plus loin, le Shih Tzu a basculé dans la rivière.

Entre le pont Perrin et le pont Gambetta, là où les murs de pierre qui bordent la rivière sont élevés et raides, des passants n’ont pas tardé à remarquer le petit quadrupède en grande détresse à la surface.

Un casque de chantier au bout d'une corde

Dimitri et Kevin, qui travaillent pour Le Mans Métropole, ont commencé par improviser : un casque de chantier accroché à une corde, descendu vers le Shih Tzu. La manœuvre n’a rien donné.

Une jeune fille s’est ensuite emparée de cette même corde pour descendre jusqu’au ras de l’eau, sans plus de résultat. Malgré le courage et la volonté de la personne, l’animal s’est, en effet, encore éloigné.

Par la suite, depuis une cale de mise à l’eau, Dimitri est entré dans la rivière. Le petit chien filait alors en direction du port ; l’agent a réussi à le rattraper.

Kevin l’a rejoint à son tour dans l’eau pour venir en aide à son collègue, transi de froid et à bout de forces.

« On a d’abord appelé les pompiers. Mais le temps qu’ils arrivent… »

À l’issue du sauvetage, les 2 hommes au comportement héroïque se sont contentés de quelques mots. Ils ont expliqué à Ouest-France avoir hésité et commencé par appeler les pompiers, avant de décider de ne pas attendre leur arrivée :