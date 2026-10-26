Depuis 2 longues années, Gizmo séjourne dans une fourrière de Bucarest, en Roumanie, parmi plusieurs milliers d’autres pensionnaires. Après avoir connu une vie d’errance, ce chien doux et affectueux, adoptable en France, espère enfin trouver la famille de ses rêves. « Mais personne ne vient. »

Il est de ceux qui espèrent, un regard bienveillant, une main tendue. Gizmo, chien de 8 ans, survit depuis 2 longues années en fourrière après avoir connu les affres de l’errance en Roumanie. Son âge continue de défiler et le temps, lui, ne s’arrête pas.

« Gizmo est pourtant un chien doux, affectueux et sociable, confie l’association Les pattes oubliées, il aime les humains, s’entend avec les autres chiens et marche tranquillement en laisse. Il n’est pas compliqué, il demande juste à ce qu’on lui donne une chance de découvrir la vie en maison entouré d’amour. Mais personne ne vient. »

Gizmo cherche quelqu’un qui veillera sur lui

Dans cette fourrière de Bucarest, 1 200 pensionnaires attendent leur billet pour une nouvelle vie.

« Il est malheureusement impossible pour le personnel de pouvoir s’occuper quotidiennement de chacun individuellement, explique l’association que nous avons interrogée, les box sont nettoyés chaque jour et les chiens sont correctement nourris. En revanche, il est impossible de les promener : ils sortent très rarement, voire jamais pour certains. Gizmo vit donc depuis plus de 2 ans dans cet environnement, sans promenades et avec très peu de contacts individuels. »

© Les pattes oubliées

Son petit cœur, qui bat au rythme de l’espoir, reste ouvert à l’amour d’une famille. Gizmo rêve de s’installer enfin dans un panier confortable, de poser les pattes dans une maison calme et de savourer les caresses d’une main douce.

Le chien sénior cherche « quelqu’un qui veille sur lui lorsqu’il dort » et « qui lui permette enfin de vieillir aimé et entouré ».

© Les pattes oubliées

Une famille envisageait de l’adopter, puis s’en est détournée

Vacciné, pucé et stérilisé, Gizmo est prêt à voyager vers la France pour écrire un nouveau chapitre. « Une famille souhaitait l’adopter et nous avions donc entamé les démarches avec la fourrière, indique l’association à notre rédaction, malheureusement, après avoir vu les nouvelles vidéos de Gizmo, la famille s’est rendu compte qu’il était plus grand qu’elle ne l’imaginait initialement. Ils ont finalement préféré se tourner vers un autre chien, davantage adapté à leur famille. »

Toujours disponible à l’adoption, ce beau toutou cherche toujours « chaussure à sa patte ». « Ne le laissons pas attendre jusqu’au dernier jour. Ne laissons pas son dernier souvenir être celui d’un box, conclut Les pattes oubliées, Gizmo mérite de connaître au moins une fois dans sa vie ce que signifie être choisi et aimé. »

© Les pattes oubliées

Les frais d'adoption sont de 290 € et comprennent : les vaccins obligatoires pour voyager en Europe, le vermifuge, la stérilisation, test 4DX, le passeport, le transport depuis la Roumanie. Plus d’infos auprès de l’association Les pattes oubliées.