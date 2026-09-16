Ce chien policier de Rouen est retraité à 4 ans et cherche une nouvelle famille pour l’accueillir
Tazz n’a que 4 ans, pourtant, il est contraint de tourner la page de sa carrière de chien policier dans la Brigade cynophile de Rouen. La Police nationale de la Seine-Maritime a lancé, le 7 septembre 2026, un appel sur ses réseaux sociaux, afin de lui trouver une nouvelle famille et invite les personnes intéressées à prendre contact avec elle.
Un chien policier réformé jeune
Dans sa publication du 7 septembre 2026, sur le compte Facebook de la Police nationale de la Seine-Maritime, la Brigade cynophile de Rouen explique que Tazz, un chien policier d’à peine 4 ans, a été placé en retraite. Comme l’indiquait le média Paris Normandie, Tazz a « quitté ses fonctions opérationnelles », et doit « désormais s’adapter à un quotidien différent ».
Un nouveau foyer est recherché
Si aucune explication n’est fournie quant à cette fin de carrière anticipée, le post précise toutefois que Tazz recherche désormais une nouvelle famille pour l’accueillir. Un foyer stable est souhaité pour ce chien qui voit sa vie changer complètement, afin de l’aider dans cette transition.
La Police nationale invite toutes les personnes intéressées à contacter la Brigade cynophile de Rouen, dans le but d’obtenir de plus amples renseignements sur Tazz.
Cette dernière est joignable au 02.35.80.24.85. « Notre motivation passe aussi par la solidarité », souligne la Police nationale, des mots qui rappellent l’importance d’un tel élan de solidarité pour un chien qui a consacré une partie de sa vie à la sécurité de l’être humain.
L’info Woopets : en quoi consiste l’adoption d’un chien policier réformé ?
L’adoption d’un chien policier réformé, qu’il soit retraité, inapte au service, ou que son ancien maître-chien ne puisse pas l’accueillir, s’effectue en général contre bons soins, c’est-à-dire : à titre gracieux. Cette démarche peut être réalisée auprès d’associations spécialisées, ou, comme c’est le cas de Tazz, grâce aux services de la Police nationale.
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La priorité est donnée au maître-chien. C’est le type d’adoption qui a le plus souvent lieu, aux alentours des 9 ans du chien.
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Dans le cas où le maître-chien ne pourrait pas le garder (par exemple, en cas de décès de celui-ci), l’adoption est ouverte à une nouvelle famille, adaptée et sélectionnée soit par la Police nationale et son ancienne brigade, soit par une association qui fait le relais.
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Aucun coût n’est lié à cette adoption. Les chiens sont placés contre bons soins (exception faite d’une éventuelle participation aux frais et bilan de santé) dans le cas où celle-ci aurait lieu par le biais d’un organisme.
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Une période de familiarisation est requise pour que le chien puisse s’habituer à sa nouvelle vie et à son nouveau foyer.
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Ces chiens sont équilibrés, mais leur éducation et la rigueur de leur ancien travail impliquent que l’adoptant puisse les gérer.
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Très attachés à l’humain, ils ont besoin d’une véritable présence quotidienne.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
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