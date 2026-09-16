Ce chien policier de Rouen est retraité à 4 ans et cherche une nouvelle famille pour l’accueillir

Tazz n’a que 4 ans, pourtant, il est contraint de tourner la page de sa carrière de chien policier dans la Brigade cynophile de Rouen. La Police nationale de la Seine-Maritime a lancé, le 7 septembre 2026, un appel sur ses réseaux sociaux, afin de lui trouver une nouvelle famille et invite les personnes intéressées à prendre contact avec elle.

Un chien policier réformé jeune

Dans sa publication du 7 septembre 2026, sur le compte Facebook de la Police nationale de la Seine-Maritime, la Brigade cynophile de Rouen explique que Tazz, un chien policier d’à peine 4 ans, a été placé en retraite. Comme l’indiquait le média Paris Normandie , Tazz a « quitté ses fonctions opérationnelles », et doit « désormais s’adapter à un quotidien différent ».

Un nouveau foyer est recherché

Si aucune explication n’est fournie quant à cette fin de carrière anticipée, le post précise toutefois que Tazz recherche désormais une nouvelle famille pour l’accueillir. Un foyer stable est souhaité pour ce chien qui voit sa vie changer complètement, afin de l’aider dans cette transition.

La Police nationale invite toutes les personnes intéressées à contacter la Brigade cynophile de Rouen, dans le but d’obtenir de plus amples renseignements sur Tazz.

Cette dernière est joignable au 02.35.80.24.85. « Notre motivation passe aussi par la solidarité », souligne la Police nationale, des mots qui rappellent l’importance d’un tel élan de solidarité pour un chien qui a consacré une partie de sa vie à la sécurité de l’être humain.

L’info Woopets : en quoi consiste l’adoption d’un chien policier réformé ?

L’adoption d’un chien policier réformé, qu’il soit retraité, inapte au service, ou que son ancien maître-chien ne puisse pas l’accueillir, s’effectue en général contre bons soins, c’est-à-dire : à titre gracieux. Cette démarche peut être réalisée auprès d’associations spécialisées, ou, comme c’est le cas de Tazz, grâce aux services de la Police nationale .