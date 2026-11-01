« Si j'avais été toute seule, je n’aurais rien pu faire » : son chien de 50 kg secouru après avoir traversé une baie vitrée

Barry White, un Dogue Allemand de 8 mois, a bien failli ne pas survivre à une partie de jeu dans sa maison de Cahors (46). Après avoir traversé une baie vitrée, le jeune chien de 50 kg a perdu beaucoup de sang sous les yeux de sa maîtresse. La question d'une transfusion s'est alors posée, or il n'existe pas de banque de sang pour les chiens...

Un instant de jeu peut rapidement basculer... Une famille du Lot en a récemment fait l'expérience. Quelques jours avant que La Dépêche du Midi puis La Montagne ne racontent son histoire, Barry White, un jeune Dogue Allemand de 8 mois, s'amusait dans la maison, à Cahors, quand il a traversé une baie vitrée. L'une de ses pattes a été sérieusement touchée dans le choc.

Le toutou qui pèse déjà 50 kg a alors perdu beaucoup de sang, et sa maîtresse n'est pas parvenue à arrêter l'hémorragie de son compagnon à 4 pattes. « Concrètement, je l'ai vu mourir. Je l'ai vu partir », confie la Lotoise.

Un voisin et un appel sur les réseaux

Seule face à un animal de ce gabarit, la maîtresse de Barry White a heureusement pu compter sur un voisin, qui l'a aidée à installer le toutou dans la voiture et à l'emmener chez le vétérinaire. « Si j'avais été toute seule, je n’aurais rien pu faire », reconnaît-elle sans détour.

Une fois chez le vétérinaire, il a fallu opérer en urgence, et une transfusion a également été envisagée. C'est à ce moment-là que la Lotoise a appris une chose qu'elle ignorait jusque-là. « On m'a expliqué qu'il n’y a pas de banque de sang pour les chiens », rapporte-t-elle.

Photo d’illustration © Pixabay / mtajmr





Faute de réserve où puiser, une seule piste restait : dénicher au plus vite un donneur d'une taille comparable à celle de Barry White. Sa maîtresse a donc publié un appel sur les réseaux sociaux, et la réponse n'a pas tardé. Elle se réjouit encore de voir que plusieurs dizaines de volontaires se sont manifestés d'eux-mêmes pour se déplacer.

Inscrit sur la liste des donneurs

Au bout du compte, aucun de ces volontaires n'a eu à se déplacer : le Dogue Allemand a bien récupéré, et la transfusion n'a finalement pas été nécessaire.

Après cette mobilisation, la maîtresse de Barry White a pris une décision : son chiot figure désormais parmi les donneurs enregistrés auprès de son vétérinaire. « Si un jour quelqu’un se présente avec un chien accidenté qui correspond au nôtre, ils nous appelleront et on ira », explique-t-elle. Il y a au moins du positif à tirer de cette mésaventure : le sauvetage de Barry White pourrait, un jour, en permettre un autre...

L’info Woopets - Que faire lorsque son chien se blesse grièvement à la patte ?

Comme dans le cas de Barry White, lorsqu’un chien se blesse grièvement à la patte, il est essentiel d’agir rapidement et calmement pour éviter d’aggraver sa blessure. Voici les bons réflexes à adopter :

Contacter un vétérinaire en urgence, notamment en cas de fracture suspectée ou de saignement important ;

Limiter ses déplacements pour éviter d’aggraver la blessure ;

Comprimer doucement la plaie avec une compresse propre en cas de saignement ;

Éviter de manipuler la patte ou de retirer un objet profondément enfoncé ;

Ne jamais donner de médicaments humains, qui peuvent être toxiques pour le chien.

En cas de blessure grave, une prise en charge vétérinaire rapide est indispensable.