Après un trajet sous une voiture, ce chaton s’en sort indemne et finit dans les bras d’un pompier

Le mardi 7 juillet 2026, un automobiliste d'Indianapolis, dans l'État de l'Indiana (États-Unis), a pris la direction de la caserne des pompiers avec un petit passager qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il entendait distinctement. Le chef de bataillon a décidé de s'occuper lui-même de l'affaire.

Ce jour-là, aux alentours de16h30, le conducteur s'est présenté devant la caserne de l'Indianapolis Fire Department, rapportait WRTV. Il n'était question ni de flammes à maîtriser ni de blessé à prendre en charge cette fois-ci : les soldats du feu avaient affaire à un chaton qui miaulait quelque part dans le véhicule, sans que personne ne parvienne à le repérer.

L'homme leur a expliqué qu'il sortait d'un parking du centre-ville lorsque des miaulements de chaton avaient commencé à résonner depuis sa voiture. Il en avait fait le tour, sans résultat : le petit félin qui poussait ces cris de détresse demeurait introuvable. De quoi transformer sa visite en une intervention peu ordinaire pour la caserne.

Plutôt que de confier la tâche à ses hommes, Jason Garner, chef de bataillon, a pris les choses en main. Le voilà allongé sur l'asphalte, à chercher sous le crossover Mazda CX-30 noir un petit animal que personne n'arrivait à localiser, au prix d'un uniforme sali.

© ifd_news / Instagram

Une trentaine de minutes sous le crossover

Il a fallu de la patience. Une trentaine de minutes plus tard, le pompier a enfin pu saisir le quadrupède, qu'il a extrait de sa cachette sans encombre.

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Le chaton, au pelage tigré, venait pourtant de parcourir un trajet dans une endroit où il risquait gros. Par chance, il en est ressorti sans la moindre blessure.

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Une fois hors de danger, le rescapé a été remis à l'Indianapolis Animal Care and Control, le service animalier de la ville, qui lui prodigue désormais soins et attention en attendant qu'une adoption devienne possible.

Sur les photos publiées par l'Indianapolis Fire Department sur son compte Instagram, le minet semble encore trop jeune pour qu'une famille puisse l'accueillir. Quelques semaines d'attente au refuge devraient donc précéder son départ vers un nouveau foyer.