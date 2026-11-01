Ils viennent adopter un Colley, mais rencontrent Daisy, une chienne jugée trop énergique

Daisy, chienne d'un an, avait connu un premier foyer avant d'arriver chez Dogs Trust Glasgow, un refuge écossais : ses maîtres de l'époque jugeaient son tempérament trop énergique pour eux et ne se sentaient pas en mesure de lui offrir ce qu'il lui fallait. C'est dans ce centre qu'Eilidh Rope et sa famille, originaires de Neilston, l'ont rencontrée, rapportait East Renfrewshire News .

Ce jour-là, les Rope étaient pourtant venus avec un autre projet en tête : adopter un Colley. Face à la jeune chienne croisée Labrador Retriever / Braque de Weimar, l'idée n'a pas tenu longtemps.

Daisy a ainsi quitté le refuge en mai pour s'installer avec eux. « L'équipe de placement fait très bien son travail, car Daisy ne pouvait pas mieux nous correspondre », résume Eilidh.

© Dogs Trust Glasgow

Randonnées, paddle et camping-car

Depuis, Daisy a pris ses marques dans sa nouvelle maison, entre longues randonnées, séances de paddle et escapades à la plage à bord du camping-car familial. Les déplacements la mettaient d'abord mal à l'aise ; aujourd'hui, d'après sa famille, elle regarde par la fenêtre avec enthousiasme pendant le trajet.

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« Daisy est la meilleure chose [qui soit] arrivée dans nos vies », confie Eilidh. L'éducation se poursuit toutefois, en particulier pour canaliser l'excitation de Daisy lorsqu'elle croise des gens, elle qui, selon sa maîtresse, voudrait faire de chacun son meilleur ami. La jeune femme décrit une élève qui retient vite ce qu'on lui apprend, se laisse manipuler et toiletter, et apprécie jusqu'au brossage des dents.

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« C'est merveilleux d'apprendre comment va Daisy et la vie épanouie qu'elle mène »

Malgré son énergie, la chienne sait aussi lever le pied, surtout les jours où Eilidh travaille depuis la maison. Elle cherche alors le contact : tantôt une patte posée sur la jambe de l'un d'eux, tantôt roulée en boule sur leurs genoux dans le canapé, comme si ses 19 kg ne pesaient rien, s'amuse l'adoptante. « Nous recommanderions Dogs Trust à toute personne envisageant d'adopter, car nous avons tellement de chance d'avoir Daisy », ajoute-t-elle.

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« C'est merveilleux d'apprendre comment va Daisy et la vie épanouie qu'elle mène, avec de nombreuses aventures auprès de sa famille pour la vie », se réjouit Sandra Downie, responsable de Dogs Trust Glasgow.

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D'autres chiens attendent toujours un foyer au centre de Dogs Trust Glasgow.