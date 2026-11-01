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« Elle marche sur les jarrets » : ce chaton aux pattes déformées prend l'avion pour être soigné


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Serena, chaton femelle de 10 semaines qui ne se sert que de 2 de ses pattes, a occupé les bénévoles de Muddy Paws Rescue pendant une semaine avant d'être attrapée. Pour qu'elle rejoigne la faculté de médecine vétérinaire de l'Université d'État du Kansas, un couple de pilotes bénévoles a offert le vol au départ d'Omaha, dans le Nebraska.

Illustration : "« Elle marche sur les jarrets » : ce chaton aux pattes déformées prend l'avion pour être soigné"
© WOWT

Serena, petite féline à la robe noire, se déplace d'une façon bien particulière, décrite par Jessi Corbin, bénévole de l'association Muddy Paws Rescue et auxiliaire vétérinaire, dont le témoignage était rapporté par WOWT.

« Ses pattes sont presque pointées, tirées vers l'arrière à ce stade. Elle marche sur les jarrets, mais elle se déplace plutôt bien comme ça », explique-t-elle.

Serena dans les bras de Jessi Corbin
© WOWT

Le geste généreux d'un pilote et sa femme

D'après Jessi Corbin, Serena est atteinte du syndrome des pattes tordues. Les spécialistes de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université d'État du Kansas doivent travailler à améliorer la qualité de vie de la chatonne. « L'emmener là-bas en avion et la faire examiner au plus vite est très important », insiste l'auxiliaire vétérinaire.

Le vol a été offert par Bob Dyer et son épouse Vicki, qui ont donné de leur temps et pris à leur charge le coût du trajet en avion entre l'aéroport de Millard, à Omaha, et Manhattan, dans le Kansas. Jessi Corbin et Serena ont embarqué avec eux.

« Un beau petit chaton » à bord

« Un beau petit chaton », a déclaré le pilote bénévole, qui a fait connaissance avec sa plus petite passagère avant le décollage. Pour Bob Dyer, pilote qualifié au vol aux instruments, transporter un chat était une nouveauté. Les missions Angel Flight, elles, ne l'étaient pas : des chiens et des personnes avaient déjà embarqué avec lui.

« Nous avons la chance de pouvoir posséder cet avion et nous devons simplement rendre ce qu'on nous a donné, et j'aime les animaux », a confié Vicki Dyer.

L'avion transportant Serena s'apprêtant à décoller
© WOWT

Après environ 1 h 30 dans les airs, l'appareil s'est posé. Jessi Corbin a ensuite envoyé des photos de Serena prise en charge par les vétérinaires et les techniciens de Kansas State.

Serena prise en charge par les vétérinaires de Kansas State
© WOWT

Muddy Paws Rescue prend en charge le coût de ces soins. Une fois son traitement terminé, la petite rescapée pourra être proposée à l'adoption.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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