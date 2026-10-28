« Sa queue s'est transformée en hélicoptère » : ce chien enchaîné à un poteau accueille les secours avec joie

Alors qu'il tenait la porte à l'un des pensionnaires du refuge, un employé de la Michigan Animal Rescue League a aperçu, de l'autre côté de la rue, un Pitbull assis au pied d'un poteau électrique, qui ne bougeait pas malgré ses appels. Retenu par une chaîne, le chien n'avait pour toute compagnie qu'un sac de croquettes déchiré. Depuis combien de temps attendait-il là ?

Tout a commencé par un geste des plus ordinaires. Tommy, qui travaille à la Michigan Animal Rescue League (MARL), tenait la porte ouverte à Tofu, l'un des chiens hébergés sur place, lorsque quelque chose a attiré son attention en face du refuge. Comme le relate The Dodo, un Pitbull blanc à taches brunes se tenait assis au pied d'un poteau électrique. Malgré les appels répétés de l'employé, l'animal restait figé sur place. Puis Tommy a compris : une chaîne métallique le retenait.

Aussitôt, Tommy a attrapé sa radio pour prévenir ses collègues Pearle et Natalie, arrivées en quelques secondes.

© Michigan Animal Rescue League

Un sac de croquettes déchiré, aucun mot

Comment allait réagir l'animal ? Le trio n'en avait aucune idée et s'est donc avancé avec précaution. Une fois à ses côtés, les sauveteurs ont été consternés par ce qu'ils voyaient : d'une maigreur alarmante, le chien ne disposait que d'une faible ration de croquettes.

« Un petit sac-poubelle déchiré contenant de la nourriture avait été laissé près de lui, mais sans mot ni explication », précise Audrey Blaylock de l'association. Piqûres de puces, croûtes, pelage clairsemé... Pour la MARL, ces signes ne laissaient aucun doute : ce pauvre toutou souffrait depuis longtemps déjà, bien avant que l'équipe ne le découvre. Ses sauveteurs l'ont prénommé Henry.

© Michigan Animal Rescue League

Libéré de sa chaîne

Hors de question de le laisser dehors une minute de plus. L'équipe a donc défait la chaîne, passé une laisse à Henry et essayé de le ramener à pied vers le refuge. Affaibli, certes, mais le Pitbull n'a pas tardé à montrer qu'il gardait de l'entrain. « Dès que sa chaîne a été retirée, sa queue s'est transformée en hélicoptère », confie Audrey Blaylock.

Traverser la rue s'est pourtant révélé au-dessus de ses forces. Pearle l'a alors pris dans ses bras et porté jusqu'à l'entrée. Une fois à l'intérieur, l'équipe médicale a examiné Henry avant d'établir un plan de soins destiné à le remettre sur patte.

© Michigan Animal Rescue League

« Il lui reste un long chemin à parcourir »

Bonne nouvelle : en dehors de sa maigreur, Henry allait globalement bien. Sans blessure à soigner ni maladie à traiter, ses soigneurs ont pu concentrer tous leurs efforts sur une seule priorité : lui redonner des kilos. Au menu, des repas réguliers et une affection de tous les instants.

« Henry gagne en force et en confiance, mais il lui reste un long chemin à parcourir », souligne Audrey Blaylock. Le refuge entend lui accorder tout le temps nécessaire pour se rétablir, tout en lui offrant l'occasion de découvrir, petit à petit, la vie d'un chien en sécurité et aimé.

© Michigan Animal Rescue League

Près d'une semaine après son sauvetage, Henry va mieux. Son histoire a d'ailleurs touché bien au-delà des murs de la MARL : une personne qui soutient le refuge s'est engagée à doubler les dons reçus, jusqu'à 10 000 dollars, après avoir découvert son parcours. Quant à la suite, l'équipe espère lui trouver une famille pour la vie une fois sa convalescence achevée.

« Le prochain chapitre de Henry sera celui où il ne manquera jamais des soins qu'il mérite », conclut Audrey Blaylock.