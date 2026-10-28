Ce chiot formé au soutien émotionnel rencontre l'autrice qui l'a offert à la police d'un campus

Depuis juin, Bear, un Labrador de 5 mois, est le tout premier chien de soutien émotionnel de la police de l'Université du Maine, à Orono (États-Unis). Le mardi 27 octobre 2026, le chiot a rencontré Claire Hebert-Dow, l'autrice du New Hampshire qui l'a offert au service, et celle-ci a pu voir l'effet qu'il produit sur le campus.

Arrivé dans les rangs de la police universitaire grâce à ce don, Bear a déjà doublé de taille, rapportait WABI.tv. Le compte Instagram qui lui est consacré, « comfortk9.bear », rassemble plus de 3 000 abonnés, et ce chien de réconfort compte de très nombreux admirateurs sur le campus.

« Les gens sont passés d'un léger malaise ou d'une incertitude à me parler de leurs chiens »

Le sergent Jamey Dover, son maître-chien, explique que la présence du Labrador Retriever au pelage noir l'aide à nouer le contact avec les étudiants comme avec le personnel, dans les moments de crise aussi bien qu'au fil des échanges ordinaires. Le chiot est d'ailleurs demandé chaque jour quelque part sur le campus, et le policier décrit un changement d'atmosphère autour de lui :

« Autour de moi, les gens sont passés d'un léger malaise ou d'une incertitude à me parler de leurs chiens à la maison, ou à en parler à des inconnus. C'est une tout autre ambiance de communauté, très importante pour notre service. Nous voulons être des membres de la communauté, pas seulement des policiers sur le campus », déclare Jamey Dover.

Une autrice qui multiplie les dons

La rencontre du mardi 27 octobre a permis à Claire Hebert-Dow de voir ce que son geste a produit à Orono. Installée dans l'Etat voisin du New Hampshire, l'autrice n'en est pas à son premier don : après avoir vécu avec son propre chien de thérapie et mesuré l'effet des câlins d'un chiot, elle a commencé à en offrir à des casernes de pompiers et à des services de police.

© WABI.tv

« J'ai déjà vu ce que mon propre chien était capable de faire dans les écoles élémentaires. Que ce soit à l'école primaire ou à l'université, tout le monde a besoin d'une queue qui remue », déclare Claire Hebert-Dow, dont le chien a déjà œuvré dans des écoles élémentaires.

Il y a 2 ans, elle avait publié « Saving Mama », un récit de vie raconté à travers le regard de ses 5 animaux. Elle dit avoir offert 2 autres chiens à des casernes de pompiers, un 3e étant en préparation.

Les curieux pourront à leur tour faire la connaissance de Bear le samedi 31 octobre, lors de la soirée d'Halloween organisée par le service sur le parking de la police du campus.