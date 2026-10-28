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Opéré d'un kyste à 19 ans, Larry le chat de Downing Street a déjà repris ses rondes


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
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À 19 ans, Larry, le chat du 10 Downing Street, a connu une nouvelle alerte de santé : il a été conduit en urgence chez le vétérinaire pour se faire retirer un kyste. Celui que l'on présente comme le chasseur de souris en chef de la résidence officielle du Premier ministre du Royaume-Uni se remet et sillonne de nouveau les lieux, rapportait LBC.

Illustration : "Opéré d'un kyste à 19 ans, Larry le chat de Downing Street a déjà repris ses rondes"
© Downing Street

Plus tôt dans la semaine, le félin avait été aperçu dans une caisse de transport, ce qui a ravivé l'inquiétude de proches du lieu. Il a alors subi une petite opération, dont il se remettrait bien.

Larry le chat après sa petite opération pour retirer un kyste
© Downing Street

Déjà de retour dans les couloirs du pouvoir

Le félin est donc en voie de guérison. Une source de Downing Street a déclaré : « Larry va bien et a déjà repris ses déambulations dans le bâtiment ». La même source a ajouté qu'il se portait nettement mieux, mais qu'il avançait une patte après l'autre. Elle a aussi eu un mot pour l'équipe soignante : « Nous sommes reconnaissants envers les vétérinaires pour leurs soins remarquables. »

Une cicatrice au milieu du corps

L'épisode a tout de même laissé des traces. Les photos diffusées montrent Larry debout et de sortie, mais la marque de l'intervention reste bien visible : une grande cicatrice barre le milieu de son corps, et une partie de sa fourrure tabby a été rasée.

Larry de retour au numéro 10, le poil rasé après son opération
© Downing Street

15 ans au service du numéro 10

Recueilli au refuge Battersea Dogs & Cats Home, Larry avait emménagé à Downing Street le 15 février 2011. En février 2026, il a ainsi fêté ses 15 ans de service au numéro 10, où il a été très apprécié des Premiers ministres, de David Cameron à l'actuel, Andy Burnham.

Un autre chat envisagé pour le No10 North

Un autre chat pourrait d'ailleurs bientôt entrer en scène, mais pas à Downing Street. Andy Burnham, qui a renoncé à emmener son chien Axel au numéro 10, envisage d'accueillir un nouveau félin pour le No10 North, qu'il a ouvert à Manchester peu après son arrivée au pouvoir.

La RSPCA proposerait plusieurs chats de refuge pour tenir ce rôle. En attendant, Larry se remet au numéro 10.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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