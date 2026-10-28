Privés d’eau et de soins en cage, 2 chiens affamés à Orléans (45) trouvent refuge loin de leurs anciens détenteurs

En juin 2025, Rolex et Mirage vivaient dans des cages improvisées posées sur un balcon, en pleine chaleur, avant d'être secourus par Action Protection Animale. C'est le dénouement judiciaire de cette affaire, examinée en octobre 2026 par le tribunal judiciaire d'Orléans (45), qu'a relaté l'association sur son site : une audience au cours de laquelle le sort du mâle, en meilleur état que la chienne, a fait débat.

Tout avait commencé un peu plus d'un an plus tôt. En juin 2025, l'équipe d'Action Protection Animale était intervenue dans un logement dont le balcon abritait 2 cages bricolées et recouvertes de draps. Les quadrupèdes n'y disposaient ni d'eau ni de nourriture et y passaient leurs journées entières, sous une chaleur accablante, sans liberté ni soins.

Griffes longues, oreilles coupées, possibles gestations...

Rolex, la femelle, était celle dont l'état inquiétait le plus. Très amaigrie, elle gardait sur le corps les marques de sa longue détention : des plaies dues à sa vie en cage, des griffes d'une longueur excessive et des oreilles qui semblaient avoir été taillées de façon artisanale.

L'aspect de ses mamelles laissait aussi soupçonner une ou plusieurs gestations ; savoir si la chienne avait été utilisée pour faire des petits est toutefois resté une question sans réponse au terme des investigations.

Dans la seconde cage, Mirage, un mâle, paraissait physiquement moins atteint. Aux yeux d'Action Protection Animale, cela ne changeait rien au fond : lui aussi vivait reclus sur ce balcon, exposé aux mêmes températures, dans le même isolement et sans soins adaptés.

L'association a aussitôt saisi les 2 canidés et porté plainte. Rolex et Mirage, qui n'appartenaient pas à la même personne, ont ensuite rejoint l'un de ses refuges partenaires, où ils ont reçu les soins nécessaires et commencé une nouvelle vie, loin de leur ancien balcon.

2 cages, une seule confiscation requise

En octobre 2026, l'affaire est arrivée devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Bien que convoqués dans les règles, les 2 prévenus ne sont pas venus à l'audience ; Action Protection Animale, elle, avait fait le déplacement pour représenter ses 2 protégés.

Le ministère public a réclamé que Rolex soit confisquée, tout en renonçant à demander la même mesure pour Mirage, dont l'état physique moins préoccupant ne lui semblait pas justifier une telle décision. L'avocate de l'association a combattu cette distinction, soutenant qu'un chien n'a pas besoin d'être décharné ni gravement blessé pour être victime de maltraitance. Le tribunal lui a donné raison.

Le détenteur de Rolex a écopé de 4 mois de prison avec sursis et de l'interdiction de posséder un animal pendant 5 ans ; la chienne revient définitivement à Action Protection Animale. Celui de Mirage a été condamné à une amende de 1 000 €, à raison de 500 € par infraction retenue, et a lui aussi perdu son chien au profit de l'association.

La promesse de poursuivre le combat en faveur des animaux qui souffrent

Pour Action Protection Animale, ces peines sont très loin des plafonds légaux : en France, la cruauté ou les sévices graves commis sur un animal exposent leur auteur à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende au maximum, des seuils relevés à 5 ans et 75 000 € lorsque la forme aggravée est retenue. Elle dit regretter des sanctions qu'elle estime sans rapport avec ce qu'ont enduré les 2 chiens, et annonce vouloir continuer d'agir aussi bien sur le terrain que dans les prétoires.

Action Protection Animale poursuivra son combat, sur le terrain comme devant les tribunaux, pour sauver les animaux qui souffrent et faire entendre leur voix.

Rolex et Mirage, eux, restent au refuge partenaire qui les a accueillis depuis juin 2025, désormais sans plus aucun lien avec leurs anciens détenteurs.