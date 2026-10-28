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Ce chien mange dans une chaise sur mesure et son refuge espère lui trouver une famille pour la vie


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Atteint d’un trouble qui l’empêchait de s’alimenter correctement, Milo a enfin trouvé une solution grâce à une chaise adaptée à ses besoins et mise à sa disposition par un refuge. Aujourd’hui rétabli et plein de vie, ce chien n’attend plus qu’une famille aimante pour commencer un nouveau chapitre..

Illustration : "Ce chien mange dans une chaise sur mesure et son refuge espère lui trouver une famille pour la vie"
© KCCI

Milo, croisé Chihuahua de 2 ans, séjournait depuis un mois à Animal Lifeline of Iowa, un refuge sans euthanasie dédié aux animaux à besoins particuliers, à Des Moines en Iowa (États-Unis), quand KCCI a relaté son parcours.

Milo et son regard plein de douceur
© KCCI

« Il était apathique et en sous-poids »

À son arrivée, le petit chien était en mauvais état, comme le raconte Stacie Leinen, directrice du refuge.

« Il vomissait fréquemment. Il ne parvenait pas à garder sa nourriture. Il était apathique et en sous-poids à son arrivée chez nous. »

Le diagnostic est tombé : un mégaœsophage. Chez Milo, les muscles de l'œsophage ne parvenaient ni à conduire les aliments vers l'estomac ni à les y maintenir.

Une chaise taillée pour lui

Pour lui permettre de manger sans risque, le refuge a commandé une chaise de Bailey à ses mesures. Le principe est simple : le petit chien y prend ses repas assis bien droit, et la pesanteur accompagne les aliments jusqu'à l'estomac.

Milo installé dans un support en bois surélevé, la tête penchée au-dessus de sa gamelle
© KCCI

« Maintenant, il se sent bien. Il a pris un peu de poids », indique Stacie Leinen. Pour la première fois de sa vie, le trouble de Milo est maîtrisé.

Milo prenant son repas grâce à sa chaise spéciale
© KCCI

Hormis ce rituel des repas, la directrice le décrit comme un chien comme les autres. « C'est un petit bonhomme affectueux et joueur. Il adore les enfants et les gens. C'est un chien typique, hormis la façon dont il doit manger », précise-t-elle.

Milo devrait être proposé à l'adoption d'ici quelques semaines, et l'équipe espère lui trouver un foyer pour la vie.

D'autres animaux du refuge attendent une main tendue

Milo n'est pas le seul pensionnaire particulier de la structure d'accueil. Ouverte il y a 40 ans, Animal Lifeline of Iowa admet aussi les chiennes et les chattes gestantes, un service rare à l'époque de sa création. « Les chiennes et chattes enceintes étaient souvent euthanasiées immédiatement, faute de place et de moyens financiers », rappelle sa directrice.

En ce moment, 3 mères chattes et leurs 14 petits, tous en bonne santé, y attendent à leur tour une famille. Pour soutenir ce travail, l'association compte sur sa boutique solidaire, ainsi que sur la Paws and Claws Benefit Auction, sa vente aux enchères annuelle prévue le samedi 7 novembre à l'Embassy Suites, dans le centre-ville.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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