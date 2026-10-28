Animal Expo 2026 : nos meilleures trouvailles pour gâter votre chien ou votre chat

Les 24 et 25 octobre, le Parc Floral de Paris a ouvert ses portes à Animal Expo, salon incontournable dédié au bien-être des animaux et où leur vente est interdite. Woopets, partenaire de l'événement, a déambulé à travers les stands pour flairer les bonnes affaires et les dernières innovations au service de nos fidèles compagnons. Découvrez nos coups de cœur !

Cette année encore, Animal Expo a fédéré des milliers de passionnés et de propriétaires d'animaux au Parc Floral de Paris, le week-end des 24 et 25 octobre 2026. Pléthore d'ateliers, de démonstrations et d'activités dog-friendly ont été proposées pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Notre rédaction a non seulement profité de ce programme au poil, mais aussi échangé avec des experts du secteur et découvert les dernières nouveautés du marché. Accessoires, alimentation, santé... Plusieurs produits ont attiré notre attention.

Zolux et Hill's, des aliments pour flatter les papilles de nos fidèles compagnons

Notre équipe rédactionnelle a la chance de compter plusieurs boules de poils dans ses rangs, que nous aimons gâter avec de délicieuses friandises. À Animal Expo, nous avons justement trouvé des petites douceurs appétentes, contenant plus de 95 % d'ingrédients d'origine naturelle : les bâtonnets crémeux Sweeties Expert Canard de Zolux. Formulées pour les chiens, elles sont dénuées de colorants et d'arômes artificiels, mais aussi sans sucres ajoutés.

© Zolux

Et pour le contenu de leur gamelle ? Hill's, la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France, nous a présenté les croquettes Science Plan Perfect Digestion pour contenter l'estomac de nos amis à 4 pattes. La recette comprend une technologie exclusive, l'ActivBiome+, un mélange de prébiotiques qui nourrit le microbiome intestinal de l'animal pour favoriser une digestion optimale et renforcer son système immunitaire.

© Hill's

Animalis, Francodex et Litter Genie, des accessoires pour améliorer leur qualité de vie

Si vous aussi vous cherchez un couchage douillet pour permettre à votre fidèle compagnon de se reposer comme un roi, Animalis a ce qu'il faut sous la patte. De nombreux coussins et paniers sont prêts à l'accueillir au chaud ! Notre coup de coeur ? La couverture extra douce Leeby pour chiens. Votre toutou aura l'impression de s'endormir sur un petit nuage !

Quid du toilettage de votre chien ou de votre chat ? Pour neutraliser les odeurs indésirables tout en hydratant son poil, on vous laisse découvrir la brume parfumée Éclat de Soie Khara de Francodex. Sa formule sans alcool respecte l'odorat sensible de votre animal de compagnie et son application demeure très simple. Il suffit d'appliquer quelques pulvérisations légères sur son pelage pour faciliter le démêlage et révéler toute sa brillance.

© Francodex

Enfin, on a trouvé l'accessoire idéal pour faciliter la vie des familles vivant avec un compagnon aux pattes de velours : la Litter Locker par Litter Genie®. Grâce à cette poubelle à litière, terminé les allers-retours entre la maison de toilette de Minet et la poubelle extérieure : vous pouvez directement jeter les souillures dans ce système intelligent et tout-en-un. Simple et efficace, son film multi-épaisseurs doté d’une technologie anti-odeurs retient les effluves malodorants.

Fidel'Ami Santé, une assurance pour prendre soin d'eux

On le sait tous, une visite chez le vétérinaire peut vite peser sur le budget. À Animal Expo, nous avons rencontré Fidel'Ami Santé qui propose des assurances pour chiens et chats, avec des remboursements adaptés aux soins courants comme imprévus (vaccination, consultation, accident...). Cette mutuelle pour animaux de compagnie aide les propriétaires à mieux faire face aux frais vétérinaires, tout en prenant soin de leur boule de poils adorée avec plus de sérénité.

Cette édition, riche en innovations, nous a réservé de belles surprises et confirme une nouvelle fois le dynamisme du secteur du bien-être animal. Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres nouveautés !