« Bonnie illumine sa vie […] » : une cagnotte créée pour cette chienne blessée qui soutient une adolescente malade

À Coatbridge (Écosse), Ava, 15 ans, a trouvé en Bonnie, une Maltipoo de 5 mois, une compagne qui adoucit un quotidien marqué par la maladie, rapportait Glasgow Times . Depuis le 13 octobre et un saut malheureux depuis un lit, c'est au tour de la petite chienne d'avoir besoin de soins, que sa famille veut lui offrir sans passer par l'amputation.

Bonnie est arrivée dans la famille d'Ava comme un cadeau. Cette Maltipoo a été offerte à l'adolescente de Coatbridge pour l'épauler face à l'autisme, à l'épilepsie et à un diagnostic récent de maladie de Charcot-Marie-Tooth, une affection rare qui fait fondre les muscles.

Depuis un mois, Ava se déplace en fauteuil roulant, sa mobilité s'étant dégradée, et ses proches disent de la boule de poils qu'elle est devenue une source de bonheur dans cette période difficile. Son frère, Connor Jenkins, raconte que toute la maisonnée adore Bonnie, mais que quelque chose de différent se joue avec sa sœur. « Elles s'adorent, et quand Ava tient Bonnie dans ses bras, c'est comme si tout disparaissait, toute la douleur et tous les soucis », confie-t-il.

© Connor Jenkins

Une patte cassée en sautant du lit

Le 13 octobre, Bonnie a sauté d'un lit et s'est fracturé une patte. L'opération devrait coûter au moins 3 000 £ (3 600 € environ). « C'est une dépense énorme et inattendue pour nous : elle n'est qu'un chiot et nous ne nous attendions jamais à ce qu'une telle chose arrive si tôt dans sa vie », explique Connor.

Selon le jeune homme, le vétérinaire a évoqué une autre possibilité si l'argent ne pouvait pas être réuni : une amputation, à 500 £ (600 €). Les proches d'Ava s'y refusent tant qu'ils n'ont pas tout tenté pour donner à la Maltipoo une chance de se rétablir complètement. « Nous faisons absolument tout ce que nous pouvons pour que Bonnie reçoive les soins dont elle a besoin », assure Connor. C'est dans ce but qu'un appel aux dons a été ouvert sur GoFundMe.

© Connor Jenkins

Le même mal que leur grand-père

Le diagnostic d'Ava a particulièrement secoué la famille : la maladie de Charcot-Marie-Tooth concerne environ 1 personne sur 2 500, et la forme dont souffre l'adolescente, la CMT2, est encore plus rare. Connor en parle en connaissance de cause, puisque leur grand-père vit lui aussi avec la CMT2. Il décrit une atteinte des nerfs, ces relais entre le cerveau et les muscles, qui, une fois endommagés, n'assurent plus correctement la transmission des commandes. Mains, jambes et pieds peuvent alors perdre de leur force, tandis que le pied lui-même change d'aspect, avec une cambrure accentuée ou des orteils qui se replient.

Apprendre que sa petite sœur allait vivre avec le même mal que leur grand-père a brisé le cœur de toute la famille, poursuit-il, tout en rappelant que ce dernier a profité de la vie et fondé une grande famille heureuse malgré tout.

L'appel aux dons reste ouvert, et les proches gardent le cap sur l'opération plutôt que sur l'amputation. « Bonnie illumine sa vie et elles ont assurément un lien spécial », résume Connor au sujet de sa sœur et de la petite chienne.