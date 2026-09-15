Cette chienne errante très maigre monte dans la voiture d'une inconnue, puis trouve une famille pour la vie

Après avoir été sauvée dans la rue alors qu’elle était dans un état de maigreur préoccupant, Honey a progressivement repris des forces et révélé son caractère joueur et affectueux. La chienne a finalement trouvé sa famille pour la vie et connaît désormais le bonheur d’un foyer aimant.

Leanna, de l'organisation Bark N' Walk basée en Californie (Etats-Unis), était au volant de sa voiture quand elle a repéré une chienne errante. C'était une croisée Berger extrêmement maigre, mais incroyablement amicale.



The Dodo / YouTube

Contre toute attente, l'animal a décidé de monter sur la banquette arrière, et sa bienfaitrice n'a même pas eu à se démener pour la convaincre de la rejoindre à bord.



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La douceur de la chienne et la confiance qu'elle a tout de suite manifestée à l'égard de Leanna a profondément touché cette dernière. « Tu seras en sécurité », lui a-t-elle promis dans une vidéo postée par The Dodo sur sa chaîne YouTube.

Elle l'a emmenée chez la vétérinaire, qui l'a examinée et mis en place un régime alimentaire destiné à l'aider à reprendre du poids de manière progressive.



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« Son histoire restera gravée en moi pour le reste de ma vie »

Leanna lui a ensuite trouvé une famille d'accueil. Au sein de celle-ci, la chienne, qui a été appelée Honey par sa sauveuse, a petit à petit repris des kilogrammes et des forces. Elle a également laissé libre cours à son caractère enjoué, passant une grande partie de ses journées à jouer avec les enfants de ses accueillants et à réclamer des câlins.



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La vie de Honey a changé du tout au tout, passant de l'errance au confort et l'amour d'un foyer chaleureux, et ce n'était que le début.

La chienne a, en effet, été adoptée par une autre famille et a ainsi pris un nouveau départ. « Son histoire restera gravée en moi pour le reste de ma vie », conclut Leanna.



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L'info Woopets : pourquoi faut-il réalimenter progressivement un chien très maigre ?

Lorsqu’un chien est fortement dénutri, lui donner immédiatement de grandes quantités de nourriture peut être dangereux. Après une longue période de privation, son organisme s’est adapté au manque d’apports et son métabolisme fonctionne au ralenti. Une reprise alimentaire trop rapide peut alors provoquer de graves déséquilibres.

La réalimentation doit donc se faire progressivement, avec des repas fractionnés et adaptés, afin de permettre à l’organisme de reprendre peu à peu un fonctionnement normal. L’objectif n’est pas de faire reprendre du poids le plus vite possible, mais de restaurer les réserves de l’animal sans le fragiliser davantage.

Pour un chien dans un état de maigreur important, cette reprise doit idéalement être encadrée par un vétérinaire, qui pourra évaluer son état général, rechercher d’éventuelles maladies ou carences et adapter les quantités au fur et à mesure de sa récupération.