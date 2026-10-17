Un chien suit sa jeune maîtresse en classe, puis revient au même bureau une semaine plus tard

En Inde, une enseignante d'anglais est entrée dans sa salle et a découvert, assis sans bruit à un bureau près du fond, un petit chien blanc, rapportait The Dodo . Le visiteur, qui répond au nom de Scampy, avait suivi sa jeune propriétaire jusqu'à l'école ce jour-là et s'était installé à côté d'elle.

Un visiteur inattendu au fond de la salle

L'enseignante en question s'appelle Sangita Sharma et les faits qu'elle a partagé sur Facebook ont eu lieu le 29 septembre.

« J'ai été agréablement surprise, car je n'avais jamais vu une chose pareille. », a confié Sangita Sharma, qui se décrit comme une « maman à chats » sur Facebook. Elle a volontiers accepté que le chien reste pendant le cours, pour le plus grand plaisir des élèves. La vidéo est visible via ce lien.

© Sangita Sharma / Facebook

Resté près de son humaine, prénommée Angel, Scampy a laissé un excellent souvenir à l'enseignante. « C'était en fait l'élève le mieux élevé de la classe, et franchement un rêve, un élève 10/10 pour n'importe quel enseignant », a-t-elle écrit par la suite.

À la fin de la journée, Scampy est reparti chez lui avec Angel, tandis que la vidéo de son passage à l'école dans le rôle d'un élève devenait rapidement virale.

Même bureau, une semaine plus tard

Une semaine plus tard, Scampy a récidivé ; il a de nouveau accompagné Angel en classe. Sangita Sharma l'a retrouvé exactement au même endroit que la fois précédente, ce qui l'a décidée à le filmer une fois de plus ; elle lui a aussi donné un cartable. Voici la 2e vidéo.

« Il est très calme et profondément attaché à son humaine »

Nul ne sait si Scampy reviendra s'asseoir au fond de la salle, mais l'enseignante assure qu'il est le bienvenu à tout moment.

« Il est très calme et profondément attaché à son humaine. », décrit-elle. Le tableau serait toutefois différent une fois rentré à la maison : d'après ce qu'elle a entendu dire, Scampy s'y montre assez fougueux et ne laisse personne passer devant chez lui sans aboyer.

Scampy est clairement un chien qui aime sa famille et qui est aimé de cette dernière.