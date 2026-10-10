Pourquoi votre chien gémit-il et pédale-t-il dans le vide en dormant ?

Comme de nombreux autres adoptants, vous avez peut-être déjà observé votre fidèle compagnon gémir ou remuer les pattes en dormant. Ces petits mouvements sont liés au sommeil paradoxal, la phase durant laquelle les rêves pointent le bout de leur truffe. Que se passe-t-il alors au niveau de son cerveau et de ses muscles ? Faut-il s’inquiéter ? Notre rédaction fait le point dans cet article pour vous aider à mieux comprendre le comportement de votre chien.

Lorsque Médor se laisse bercer par les bras de Morphée, son organisme passe par plusieurs phases de sommeil. Après une première période de sommeil lent, il entre dans le sommeil paradoxal, le moment où l’activité cérébrale devient particulièrement intense.

Au cours de cette période, son cerveau envoie normalement des signaux qui limitent fortement l’activité des muscles (atonie musculaire). Cette dernière évite, en principe, que l’animal ne reproduise physiquement ce qu’il vit dans son rêve. Mais cette inhibition n’est pas toujours totale…

En effet, des petits mouvements peuvent apparaître, comme un tressaillement des pattes, un frémissement des moustaches, des oreilles qui bougent ou des membres qui donnent l’impression de pédaler dans le vide. De même, sa respiration peut devenir plus irrégulière. Parfois, il arrive que le toutou gémisse ou aboie doucement sans être réveillé.

Les chiots et les vieilles boules de poils grisonnantes peuvent présenter davantage de mouvement lorsqu’ils dorment. De courtes séquences de quelques secondes, qui s’arrêtent spontanément, sont généralement sans gravité.

Le conseil de Woopets : faut-il consulter le vétérinaire si votre chien gémit en dormant ?

Si votre petit compagnon adoré gémit ou remue brièvement les pattes en dormant, vous n’avez pas besoin de le réveiller ni de le faire examiner. Il s’agit d’une manifestation normale du sommeil paradoxal. D’ailleurs, évitez de le toucher brusquement pour ne pas le surprendre.

Toutefois, des mouvements violents ou rigides, une crise qui dure, un chien difficile à réveiller, une perte d’urines ou de selles, une salivation importante, une respiration anormale, voire un état de confusion peuvent évoquer un souci de santé, comme une crise convulsive.

Dans ce cas, nous vous invitons à contacter votre vétérinaire le plus rapidement possible. Si les épisodes se répètent ou changent soudainement d’aspect, nous vous conseillons de les filmer sans manipuler votre animal de compagnie. Les images peuvent aider le vétérinaire à faire la différence entre un comportement lié au sommeil et un trouble neurologique.