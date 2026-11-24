Lorsqu’une chatte errante trempée et frigorifiée s’est présentée une nuit devant sa porte, la famille de Sierra s’est immédiatement mise en quête du foyer de la minette. Mais, leur histoire, relayée par Parade Pets , a pris une tournure que personne n'avait prévue : les recherches n'ont mené à aucun propriétaire, et ce que la famille a appris sur sa visiteuse l'a amenée à revoir ses plans.

On pousse parfois la porte d'un refuge pour adopter un chat, en prenant le temps de choisir celui qui partagera notre quotidien. Et puis il y a ces rencontres que personne n'a planifiées, où c'est le félin qui semble faire le premier pas.

C'est ce qui est arrivé à cette famille. Ce soir-là, la visiteuse qui est apparue sur leur porche était frigorifiée, le poil mouillé. Ils l'ont donc fait entrer, avec une idée en tête : retrouver ceux à qui elle appartenait.

© @sierra_consuelo / TikTok

Tout un quartier aux petits soins

Mais au lieu de retrouver ses maîtres, ils ont découvert que la minette n'était pas livrée à elle-même : les habitants du quartier s'étaient organisés, tous ensemble, pour prendre soin d'elle. Celle qui avait surgi seule dans la nuit avait donc tout un voisinage pour ange gardien !

Restait une dernière vérification. Un passage chez le vétérinaire a permis de contrôler son état de santé, mais aussi de savoir si elle portait une puce électronique, qui aurait pu la relier à un propriétaire. Elle n'en avait pas. La famille a alors tranché : la chatte resterait sous leur toit pour de bon.

La chatte, elle, s'était tout de suite installée comme si la maison était déjà la sienne. Et à la voir dans la vidéo qui lui est consacrée, elle semble très heureuse de ce dénouement !

© @sierra_consuelo / TikTok

Avant d'adopter un chat errant

Pour celles et ceux qui se retrouveraient dans la même situation, il est important de rappeler les étapes recommandées par Pet MD :

Vérifier d'abord que le chat est réellement errant et non perdu : un vétérinaire peut rechercher une puce électronique, et des photos diffusées dans les environs, sur Internet ou les 2 aideront d'éventuels maîtres à le reconnaître ;

Lui faire administrer les vaccins importants et s'assurer qu'il est en bonne santé lors d'un examen chez le vétérinaire ;

Lui laisser le temps qu'il faut pour entrer dans la maison, cette étape pouvant être longue ;

Prévoir sa stérilisation.

Cette patience compte d'autant plus que, pour un matou qui n'a jamais vécu à l'intérieur, s'installer dans une maison représente un grand changement.