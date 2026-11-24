Le 20 octobre, 2 chiens très amaigris, trouvés errant dans les rues, ont été amenés à la Humane Society of Dickson County, un refuge du Tennessee aux États-Unis. Parmi eux, la directrice adjointe Kaylee Morton a aussitôt reconnu Pipsqueak, une chienne que son adoptante, qui l'avait perdue des années auparavant, avait retrouvée dans ce même refuge en 2024. Son histoire, relayée par DogHeirs , a depuis pris une tout autre tournure.

Ce jour-là, l'équipe de la Humane Society of Dickson County a craint de perdre les 2 rescapés, tant ils étaient mal en point. Pour Kaylee Morton, pourtant, l'une de ces silhouettes décharnées n'avait rien d'une inconnue. Pipsqueak avait passé près de 2 ans au refuge à attendre une famille ; autant dire qu'elle y était bien connue...

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Des retrouvailles au refuge en 2024

En 2024, Meghan a poussé la porte de l'établissement. Elle souhaitait adopter un chien, à la fois pour tenir compagnie à celui qu'elle avait déjà et pour en offrir un à ses jeunes filles.

Mais devant Pipsqueak, la mère de famille a fondu en larmes : elle venait de reconnaître la chienne qu'elle avait perdue des années plus tôt. Celle-ci semblait ravie de revoir son ancienne adoptante, et toute la famille était heureuse de la retrouver.

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« Elle ne devrait pas revenir dans cet état »

Lorsque Pipsqueak est revenue 2 ans plus tard, si maigre, des membres du personnel ont pleuré. « J'ai l'impression de l'avoir déçue, en un sens, et je sais que ce n'est pas le cas, car nous faisons de notre mieux. Mais elle ne devrait pas revenir dans cet état », confie Kaylee Morton.

Cette reconnaissance a compté pour la suite : grâce à la puce électronique de la chienne, elle a aidé les enquêteurs à identifier sa propriétaire.

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Le 8 novembre, des adjoints du shérif se sont présentés au domicile de Meghan. Âgée de 31 ans, elle a été inculpée de maltraitance animale aggravée ; il revient désormais à la justice de se prononcer.

En attendant, Pipsqueak et son compagnon d'infortune sont soignés au refuge, où ils commencent à reprendre du poids. Ils y resteront tout le temps de la procédure, puis seront proposés à l'adoption.

L'info Woopets : pourquoi la puce d'identification de votre chien est-elle importante ?

Bien plus qu'une simple formalité, la puce électronique peut faire toute la différence si votre fidèle compagnon se perd ou fugue. Implantée sous la peau par un vétérinaire, elle contient un numéro unique qui permet de retrouver vos coordonnées grâce au fichier national I-CAD. Un vétérinaire, un refuge ou une fourrière peut ainsi vous contacter, si votre chien est retrouvé.

Toutefois, il faut bien comprendre que la puce ne fonctionne pas comme un GPS ! Pensez aussi à actualiser vos coordonnées en cas de déménagement ou de changement de numéro de téléphone.