Le soir du 10 juin, un homme a déposé 4 chiots American Staffordshire croisés dans la rue, puis il est reparti au volant de sa voiture. Le lendemain matin, une riveraine sortie avec son chien a entendu leurs cris et les a conduits sans attendre chez le vétérinaire. Leur histoire, relayée par la Fondation 30 Millions d'Amis , s'est poursuivie chez elle, où toute sa famille s'est mobilisée.

Ce matin-là, de petits cris montant d'un sac poubelle ont arrêté la promeneuse. Laissés là depuis la veille au soir, les 4 petits avaient été placés dans une boîte à tabac qui ne contenait rien d'autre.

« Ils hurlaient, gémissaient, ils avaient encore le cordon ombilical, ils ne devaient même pas avoir 12 heures quand ils ont été abandonnés », a raconté celle qui les a découverts. Sans perdre une minute, elle a emmené toute la portée chez le vétérinaire, dans l'espoir de sauver chacun des petits.

Des biberons toutes les 3 heures

Une fois examinés, les jeunes American Staffordshire croisés ont été installés chez leur bienfaitrice, sous des lampes chauffantes qui les gardaient au chaud. Un biberon leur était donné toutes les 3 heures, une cadence que la jeune femme a pu tenir grâce au renfort de sa famille.

Malgré ces soins, l'un des 4, chétif, n'a pas survécu. « Les 3 autres se portent plutôt bien », a-t-elle confié à la Fondation. Celle-ci a couvert les dépenses engagées pour les petits, de la nourriture au matériel en passant par la visite chez le vétérinaire. Sur la photo partagée par la Fondation 30 Millions d'Amis, les rescapés au pelage bringé sombre dormaient côte à côte sur une couverture crème, chacun portant un collier de couleur : violet, bleu et rose.

© Fondation 30 Millions d'Amis

Un homme interpellé

Prévenues par la jeune femme, les forces de l'ordre ont rapidement identifié, grâce à une caméra de vidéoprotection, l'homme qui s'était débarrassé des chiots. Les agents ont fini par reconnaître la plaque de sa voiture et l'ont arrêté alors qu'il se trouvait à bord.

Informé de la mort du chiot le plus fragile, l'homme n'aurait guère réagi, a rapporté le brigadier Aymeric D. Le policier, lui, n'est pas resté indifférent à ce dossier. « Ce genre d’affaire, ça me touche particulièrement », a-t-il déclaré. L'auteur de l'abandon sera jugé début 2027, un procès dans lequel la Fondation 30 Millions d'Amis se porte partie civile.

Un Berger Allemand pour veiller sur eux

Chez leur sauveuse, les 3 survivants ont pu compter sur le Berger Allemand de la maison, auprès duquel ils sont bien protégés. Un cliché a saisi ce chien au poil fauve et noir, le museau posé tout près des petits couchés sur une couverture claire, au creux du canapé.

© Fondation 30 Millions d'Amis

Leur avenir se dessine déjà. L'un d'eux restera auprès de celle qui l'a recueilli, tandis que les 2 autres rejoindront des adoptants déjà prêts à leur ouvrir leur porte. Une issue des plus heureuses pour ces petits qui avaient été condamnés...