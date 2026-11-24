Rentrée du toiletteur avec une allure toute différente, une chienne a semé le trouble chez les 2 chats de la maison. Dans la vidéo publiée sur Instagram par Melissa Hull et relayée par DogTime , les petits félins l'observaient avec insistance. Mais l'ont-ils seulement reconnue ?

Sur son compte @melissahull4, suivi par environ 881 personnes, celle qui se présente comme maman et épouse partage des instants de sa vie de famille et cette courte scène en fait pleinement partie.

La séquence s'ouvre sur l'escalier de la maison. Assis côte à côte sur les marches, 2 chatons roux ont le regard tourné vers la chienne, qui venait de rentrer du toiletteur avec une apparence nettement changée. Il est vrai que d'habitude leur amie Cali arbore un joli pelage bouclé...

© @melissahull4 / Instagram

Était-ce bien la même compagne que d'habitude ? À les voir la fixer ainsi, l'air curieux et le poil hérissé, on aurait pu croire que les 2 petits rouquins se posaient la question.

« Quand les chatons ne reconnaissent pas la chienne avec sa nouvelle coupe », annonçait d'ailleurs le texte incrusté sur les images.

© @melissahull4 / Instagram

Une nouvelle coupe prise avec humour

Ce moment de flottement a surtout inspiré une plaisanterie à Melissa Hull. « Nouvelle coiffure… c'est qui ? », a-t-elle écrit en légende de sa publication, façon de rappeler avec humour qu'une simple coupe suffit parfois à changer l'allure d'un animal !

Cette amusante vidéo n'a pas tardé à trouver son public parmi les amoureux des animaux. Amusés et attendris, les internautes ont trouvé la réaction des 2 chatons aussi divertissante que le nouveau look de la chienne !

© @melissahull4 / Instagram

L'info Woopets - Pourquoi les chats ne reconnaissent-ils parfois plus un animal après son toilettage ?

Chez les chats, la reconnaissance passe en grande partie par l'odorat, mais aussi par la vue et les habitudes. Lorsqu'un chien revient du toiletteur avec une nouvelle coupe et des odeurs inhabituelles, il peut donc sembler être un véritable inconnu aux yeux de ses petits compagnons ! Plusieurs éléments peuvent expliquer cette réaction :

Une odeur différente : les shampoings, parfums et autres produits utilisés pendant le toilettage peuvent masquer temporairement l'odeur familière du chien ;

Une apparence transformée : une coupe très courte, des poils raccourcis ou une nouvelle silhouette peuvent déstabiliser les chats, qui ne retrouvent plus leurs repères visuels habituels ;

Des odeurs extérieures inhabituelles : le chien peut également rapporter des odeurs provenant du salon de toilettage, d'autres animaux ou de son environnement ;

Une réaction de méfiance : face à cet individu qui semble différent, les chats peuvent se montrer prudents, garder leurs distances, voire feuler ;

Un retour progressif à la normale : avec le temps, les odeurs familières reviennent et les animaux retrouvent généralement leurs habitudes.

Le bon réflexe : ne pas forcer les retrouvailles. Mieux vaut laisser aux chats le temps d'observer leur compagnon et de se réhabituer à sa nouvelle apparence et à ses odeurs.