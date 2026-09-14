Lemon, une chienne de 2 mois sauvée de la rue, cherche une famille prête à faire toute son éducation

Du haut de ses 2 petits mois, Lemon a déjà connu les affres de l'errance en Guadeloupe. Mise en sécurité, la petite chienne noir et feu est désormais proposée à l'adoption par l'association 4 Pattes en danger. Elle cherche des adoptants responsables et prêts à s'engager durablement, qui lui apprendront tout de la vie de famille.

Lemon est un adorable chiot femelle à la robe noir et feu en quête du bonheur. Sauvée de l’errance en Guadeloupe, la jeune chienne (qui pèsera entre 20 et 30 kg à l’âge adulte) a tout à découvrir. À seulement 2 mois, elle a déjà suffisamment vécu d’épreuves et mérite de poser les pattes dans un foyer douillet.

Disponible à l’adoption, Lemon se montre particulièrement sociable, joueuse et affectueuse. Elle s’entend aussi bien avec ses congénères qu’avec les représentants de la gent féline. Elle peut également s’épanouir dans un foyer avec enfants. « Son regard tendre fait craquer tout le monde », précise l’association 4 Pattes en danger sur Animaux.fr.

LEMON Race : Croisé Âge : 2 mois Localisation : Pointe-à-Pitre (97110) France Association : 4 PATTES EN DANGER Rencontrer LEMON

Lemon cherche des adoptants responsables

Mais « côté éducation, c’est une page blanche ». En tant que chiot venant de la rue, Lemon doit absolument tout apprendre. « Elle attend de trouver une famille qui pourra lui apporter un cadre et une éducation », soulignent ses bienfaiteurs, qui ajoutent que la stérilisation devra être réalisée par un vétérinaire lorsqu’elle sera en âge.

© 4 Pattes en danger / Animaux.fr

« Si accueillir un chiot est si tentant, n’oubliez pas que c’est un engagement d’une quinzaine d’années durant lesquelles vous devrez répondre à ses besoins, poursuivent-ils, l’adoption implique un investissement financier et personnel afin d’offrir à son animal la santé et l’épanouissement qu’il mérite. Un chiot est aussi amené à faire des bêtises, il vous demandera de l’attention, de la patience, du temps et surtout, beaucoup d’amour. »

Êtes-vous prêt à remplir la page blanche et à écrire un nouveau chapitre de son histoire ? « Adoption possible à Orly le jour de son arrivée ou au refuge situé à Champigny-la-Futelaye (27) », indique l’association.

© 4 Pattes en danger / Animaux.fr

Le conseil de Woopets : comment accueillir un chiot de manière responsable ?

Les chiots ont une bouille absolument craquante. Mais avant d’en accueillir un au sein de votre foyer, nous vous invitons à prendre le temps de réfléchir à votre projet.

Qui pourra le sortir plusieurs fois par jour ? Avez-vous des solutions de garde pendant les journées de travail ou les vacances ? Pensez-vous pouvoir gérer son éducation ? Êtes-vous prêt à vous investir quotidiennement, durant les 15 prochaines années de sa vie ? Prévoyez également les dépenses courantes, comme l’alimentation, les accessoires, les vaccins, les traitements antiparasitaires, les éventuels services auprès de professionnels (éducateur canin, toiletteur…) et autres frais imprévus.

Une fois l’adoption officialisée, préparez soigneusement son arrivée. Installez un panier confortable dans un endroit calme, prévoyez gamelles, laisse, harnais et jouets adaptés à son âge. Sécurisez aussi les pièces auxquelles il aura accès, en retirant notamment les produits dangereux et les objets qu’il pourrait mordiller (câbles, poubelles, produits ménagers…).

Après que votre chiot a poussé les portes de votre nid douillet, laissez-lui le temps de prendre ses marques. Des sorties régulières, des règles simples et des rencontres progressives l’aideront à devenir un chien équilibré. Votre vétérinaire pourra vous guider dès les premiers jours sur l’alimentation et le suivi de sa santé.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association 4 Pattes en danger sur l’annonce Animaux.fr de Lemon.