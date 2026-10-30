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Un passant suit de petits cris jusqu'à une chatte coincée au fond d'une fissure entre 2 murs


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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À Rush, près de Dublin en Irlande, un passant a suivi de petits cris jusqu'à un mur de pierre et y a découvert une chatte adulte bloquée au fond d'une crevasse. Les inspecteurs de la NSPCA Animal Rescue l'ont dégagée au prix de quelques éraflures, et la rescapée a depuis retrouvé sa famille.

Illustration : "Un passant suit de petits cris jusqu'à une chatte coincée au fond d'une fissure entre 2 murs"
© NSPCA Animal Rescue

L'appel à l'aide est parvenu à la NSPCA Animal Rescue, en Irlande, la semaine précédant la publication du récit relayé par The Dodo. À Rush, quelqu'un avait entendu de petits cris s'échapper d'un mur de pierre et, en remontant jusqu'à leur origine, était tombé sur un félin au pelage blanc marqué de noir enfoncé dans une profonde fissure. Apparemment, la chatte avait emprunté une brèche étroite entre les 2 pans de mur avant de se retrouver bloquée tout en bas de l'interstice, incapable du moindre mouvement : entre 2 souffles, seule sa voix trahissait encore sa présence.

Une chatte blanche coincée tête en bas dans une étroite fente de pierre
© NSPCA Animal Rescue / Facebook

L'équipe de Dublin a réagi sans attendre. Sur place, les inspecteurs ont constaté à quel point la chatte, qu'ils ont prénommée Marge, était inquiète. « Elle était extrêmement stressée », a écrit l'organisme sur Instagram, en précisant que ses inspecteurs avaient fait vite pour la sortir de là.

La suite n'a rien eu d'évident : entre les deux murs, la place manquait à ce point que les inspecteurs ont d'abord tâtonné sans parvenir à saisir la chatte. Il leur a fallu progresser avec précaution avant de pouvoir la tenir fermement et la sortir de son piège, en évitant toute nouvelle blessure. « Il y a eu des moments délicats, mais heureusement elle a été sauvée avec seulement quelques éraflures légères, pour elle comme pour les inspecteurs », a raconté la NSPCA.

Une puce non enregistrée, puis un message

Une fois Marge entre leurs mains, les inspecteurs l'ont conduite au siège de la NSPCA pour un examen complet. Le bilan s'est révélé rassurant : la rescapée allait globalement bien, mis à part quelques griffures sur le visage laissées par l'opération. Elle portait aussi une puce électronique, mais celle-ci n'était pas enregistrée.

Gros plan sur le visage de la chatte, une rougeur près de l'œil, dans une cage
© NSPCA Animal Rescue / Facebook

Sur Facebook, l'organisme décrivait une chatte encore sous le choc et désorientée après une telle frayeur, tout en se disant certain qu'elle se sentirait bien mieux au bout de quelques jours. Ses sauveteurs l'ont installée pour la nuit, puis ont publié le récit de son sauvetage sur les réseaux sociaux.

La chatte mange de la pâtée au fond de sa cage
© NSPCA Animal Rescue / Facebook

La réponse n'a pas tardé. Une femme prénommée Laura s'est manifestée en commentaire sous la publication Instagram : « Bonjour, c'est ma chatte, elle s'appelle Snowy », a-t-elle écrit, avant d'ajouter : « Merci infiniment de l'avoir sauvée. » Celle que les inspecteurs appelaient Marge s'appelait donc Snowy et avait une famille qui la reconnaissait. L'équipe a par ailleurs pu enregistrer sa puce, de sorte qu'elle puisse être identifiée si elle venait à s'égarer de nouveau.

Snowy assise dans une caisse de transport, sur une serviette orange
© NSPCA Animal Rescue

Plus d'une semaine après son sauvetage, Snowy est de retour chez elle, auprès des siens. Sa famille veille désormais à ce qu'elle reste à l'intérieur de la maison, entourée de ses humains et des chiens du foyer. 2 d'entre eux, Alfie et Milo, présentés par la NSPCA comme ses meilleurs amis, l'attendaient avec impatience ; selon l'organisme, son absence leur avait terriblement pesé.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

1 commentaire

  • Photo willemmina

    willemmina a écrit : Auj.

    Oh la pauvre minette !!!! Sans l'intervention des passants que serait-elle devenue ????
    Heureusement l'histoire se termine bien mais elle fait quand même froid dans le dos.

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