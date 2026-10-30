Un passant suit de petits cris jusqu'à une chatte coincée au fond d'une fissure entre 2 murs

À Rush, près de Dublin en Irlande, un passant a suivi de petits cris jusqu'à un mur de pierre et y a découvert une chatte adulte bloquée au fond d'une crevasse. Les inspecteurs de la NSPCA Animal Rescue l'ont dégagée au prix de quelques éraflures, et la rescapée a depuis retrouvé sa famille.

L'appel à l'aide est parvenu à la NSPCA Animal Rescue, en Irlande, la semaine précédant la publication du récit relayé par The Dodo. À Rush, quelqu'un avait entendu de petits cris s'échapper d'un mur de pierre et, en remontant jusqu'à leur origine, était tombé sur un félin au pelage blanc marqué de noir enfoncé dans une profonde fissure. Apparemment, la chatte avait emprunté une brèche étroite entre les 2 pans de mur avant de se retrouver bloquée tout en bas de l'interstice, incapable du moindre mouvement : entre 2 souffles, seule sa voix trahissait encore sa présence.

L'équipe de Dublin a réagi sans attendre. Sur place, les inspecteurs ont constaté à quel point la chatte, qu'ils ont prénommée Marge, était inquiète. « Elle était extrêmement stressée », a écrit l'organisme sur Instagram, en précisant que ses inspecteurs avaient fait vite pour la sortir de là.

La suite n'a rien eu d'évident : entre les deux murs, la place manquait à ce point que les inspecteurs ont d'abord tâtonné sans parvenir à saisir la chatte. Il leur a fallu progresser avec précaution avant de pouvoir la tenir fermement et la sortir de son piège, en évitant toute nouvelle blessure. « Il y a eu des moments délicats, mais heureusement elle a été sauvée avec seulement quelques éraflures légères, pour elle comme pour les inspecteurs », a raconté la NSPCA.

Une puce non enregistrée, puis un message

Une fois Marge entre leurs mains, les inspecteurs l'ont conduite au siège de la NSPCA pour un examen complet. Le bilan s'est révélé rassurant : la rescapée allait globalement bien, mis à part quelques griffures sur le visage laissées par l'opération. Elle portait aussi une puce électronique, mais celle-ci n'était pas enregistrée.

Sur Facebook, l'organisme décrivait une chatte encore sous le choc et désorientée après une telle frayeur, tout en se disant certain qu'elle se sentirait bien mieux au bout de quelques jours. Ses sauveteurs l'ont installée pour la nuit, puis ont publié le récit de son sauvetage sur les réseaux sociaux.

La réponse n'a pas tardé. Une femme prénommée Laura s'est manifestée en commentaire sous la publication Instagram : « Bonjour, c'est ma chatte, elle s'appelle Snowy », a-t-elle écrit, avant d'ajouter : « Merci infiniment de l'avoir sauvée. » Celle que les inspecteurs appelaient Marge s'appelait donc Snowy et avait une famille qui la reconnaissait. L'équipe a par ailleurs pu enregistrer sa puce, de sorte qu'elle puisse être identifiée si elle venait à s'égarer de nouveau.

© NSPCA Animal Rescue

Plus d'une semaine après son sauvetage, Snowy est de retour chez elle, auprès des siens. Sa famille veille désormais à ce qu'elle reste à l'intérieur de la maison, entourée de ses humains et des chiens du foyer. 2 d'entre eux, Alfie et Milo, présentés par la NSPCA comme ses meilleurs amis, l'attendaient avec impatience ; selon l'organisme, son absence leur avait terriblement pesé.