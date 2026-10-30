« Trempés, glacés, couverts de puces » : 4 chats secourus dans un tunnel de jeu posé sur un mur

Après un signalement anonyme, les policiers d'Asbury Park, dans le New Jersey (États-Unis), et l'équipe de contrôle animalier de la SPCA du comté de Monmouth ont récemment trouvé 4 chats recroquevillés dans un tunnel de jeu en maille installé sur un mur, alors qu'il pleuvait depuis des heures, relaie The Dodo . Les rescapés ont été conduits au refuge, où ils reçoivent aujourd'hui des soins.

Le service de police d'Asbury Park avait reçu une alerte anonyme évoquant plusieurs animaux abandonnés, livrés à eux-mêmes dans le jardin d'un quartier résidentiel. Les agents se sont rendus sur les lieux avec les membres du service de contrôle animalier de la Monmouth County SPCA.

Sur place, ils sont tombés sur un tunnel de jeu en maille posé sur un mur en béton. À l'intérieur se tenaient 4 chats recroquevillés ; la pluie n'avait pas cessé de tomber depuis des heures, selon le récit, et leur fourrure était imbibée d'eau. Les agents ont eu du mal à en croire leurs yeux.

© Monmouth County SPCA

« Voir une telle scène est toujours dévastateur pour nous », a expliqué Lindsay Sanator, responsable médias et marketing de la Monmouth County SPCA, avant de poursuivre : « Il est impossible de comprendre comment quelqu'un peut abandonner un animal de cette façon. »

« Trempés, glacés, couverts de puces »

Les sauveteurs ont pris le temps de récupérer les 4 félins sans les brusquer, puis le véhicule a rejoint la SPCA, où une prise en charge les attendait.

© Monmouth County SPCA

Sur sa page Facebook, l'association a décrit l'état des 4 quadrupèdes à leur arrivée : « [Ils étaient] trempés, glacés, couverts de puces et complètement perdus face à ce qui leur arrivait ». Chacun d'eux a ensuite fait l'objet d'un examen complet par le personnel.

Les 4 chats ont depuis reçu leurs premiers vaccins. Ils suivent également un traitement contre les puces et les tiques, et des repas réguliers leur sont servis.

© Monmouth County SPCA

Reste une étape obligatoire : la période de garde prévue pour les animaux errants. Une fois celle-ci terminée, les rescapés seront proposés à l'adoption et pourront partir à la recherche d'un foyer définitif. Les sauveteurs les décrivent comme en grand manque d'affection.

« Ces chats sont très amicaux », a écrit la SPCA, qui ajoute : « Nous ne doutons pas que, lorsqu'ils seront prêts à être adoptés, ils trouveront rapidement un foyer. »