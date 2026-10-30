Un chien descend d’environ 15 à 20 mètres sur une falaise, les pompiers interviennent pour lui et sa maîtresse (vidéo)

Sage n'accordait sa confiance à personne lorsqu'elle a franchi les portes du Milo's Sanctuary, en Californie, où la sauveteuse qui l'avait élevée s'était résolue à la confier. Au fil de ses premiers mois sur place, elle a pourtant noué des amitiés, choisi ses endroits préférés et appris à se faire entendre, comme le raconte Love Meow .

Rien n'avait été simple pour Sage. Alors qu'elle n'était encore qu'un chaton, elle avait été découverte au bord d'une route, sans doute percutée par une voiture, avant d'atterrir dans un cabinet vétérinaire où l'on envisageait de l'euthanasier. Une sauveteuse s'y est opposée et a pris la petite sous son aile.

Cette femme l'a élevée et choyée, jusqu'au jour où des difficultés l'ont empêchée de continuer. Elle a alors pris la décision, douloureuse, de remettre la minette au Milo's Sanctuary, en Californie, pour qu'elle y soit prise en charge. Son quotidien demande en effet une attention particulière : paralysée des pattes arrière, Sage porte des couches, reçoit une nourriture adaptée ainsi que des compléments, autant de gestes qui lui permettent de rester propre et à l'aise.

Pour commencer sa nouvelle vie, la minette a voyagé en voiture, installée dans une caisse de transport ; quelqu'un gardait une main posée sur sa tête tandis qu'elle regardait le paysage défiler. Elle ne connaissait personne dans cet endroit et n'était pas du genre à s'ouvrir au premier venu : elle feulait et se tenait à distance.

© Milo’s Sanctuary

De beaux progrès en quelques mois

Passer d'un foyer à la vie en collectivité demande une adaptation. Pour Sage, rien ne s'est joué d'un coup : ses premiers mois ont été faits de progrès modestes, gagnés les uns après les autres. Le premier a été son attachement à Mirissa, la responsable des lieux ; d'autres ont suivi avec plusieurs chats résidents, dont un matou noir et blanc à côté duquel on la trouve souvent.

La minette s'est aussi attribué certains endroits du sanctuaire, où elle file dès qu'elle en a envie, avec l'aplomb d'une habituée de longue date. Sa paralysie ne la cloue nulle part : elle se traîne d'une pièce à l'autre, couche comprise, pour rejoindre l'endroit qu'elle a décidé d'occuper, sans que rien ne la freine. Une fois son tour achevé, elle se roule en boule dans l'un de ses lits favoris et s'endort profondément, parfois le ventre en l'air.

© Milo’s Sanctuary

Une chatte qui a trouvé sa voix

Le plus grand changement se situe pourtant ailleurs. « Elle a aussi trouvé sa voix ici, » explique Mirissa. Quand quelque chose ne lui convient pas, Sage le fait savoir, aux humains comme à ses congénères, sans la moindre retenue.

Mais cette voix ne sert pas qu'à protester. Caressée comme elle l'aime, la chatte émet un petit gazouillis de contentement ; la voix qui tenait autrefois les gens à distance lui sert désormais à dire qu'elle se sent bien. L'animal se laisse d'ailleurs soigner par n'importe quel membre de l'équipe, jusqu'aux gestes qu'elle refusait à son arrivée : elle se poste devant sa gamelle surélevée, se lèche les babines et accepte l'aide de la personne de service.

Enfin, d'après Mirissa, la boule de poils pousse volontiers son jouet préféré vers le visiteur venu la voir, comme une invitation.

La responsable se souvient d'une nouvelle arrivante un peu méfiante, qui a depuis compris qu'elle était en sécurité auprès de l'équipe. « La Sage arrivée au début n'est plus la même, et nous le disons dans le meilleur sens », conclut-elle.