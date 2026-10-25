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Une chienne de thérapie disparaît, près de 1 000 euros sont promis pour la retrouver


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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À Pasco, dans l'État de Washington (États-Unis), Alpine, l'une des chiennes de thérapie de l'association Camp Doodle Woods fondée par Tracy Wood, a réapparu un matin après presque 3 jours sans nouvelles, rapportait TriYakNews.com. Le conseil d'administration de la structure avait promis 1 000 dollars (890 euros) à quiconque la ramènerait.

Illustration : "Une chienne de thérapie disparaît, près de 1 000 euros sont promis pour la retrouver"
© Camp Doodle Woods / Facebook

Alpine n'était pas n'importe quelle chienne égarée. Cette femelle Goldendoodle au pelage noir compte parmi les nombreux chiens de thérapie formés au sein de Camp Doodle Woods, dont la fondatrice habite Pasco. Sa réapparition a été un énorme soulagement pour Tracy Wood.

Ni les circonstances de sa disparition ni la façon dont elle a été retrouvée n'ont été précisées, pas plus que le sort réservé à la récompense.

Alpine couchée sur le sol
© Camp Doodle Woods / Facebook

Une communauté mobilisée

Aux yeux de Tracy Wood, ces retrouvailles n'auraient pas été possibles sans l'aide reçue autour d'elle. La fondatrice de Camp Doodle Woods énumère les soutiens qui l'ont épaulée, jusqu'à une société de drones venue participer aux recherches :

« J'avais des gens dans ma voiture pour m'aider à chercher, des personnes sur les réseaux sociaux ont partagé la publication, d'autres me disaient où publier, et une société de drones est venue. »

Elle résume cette mobilisation en une formule : « Ma communauté est formidable, et cette chienne est spéciale ».

Créée il y a 3 ans, Camp Doodle Woods est une organisation à but non lucratif qui fournit des chiens de thérapie formés, ainsi que des chiots, à des personnes qui en ont besoin, que la demande soit liée à un handicap ou à une difficulté d'ordre émotionnel. Ces chiens sont entraînés par des membres du conseil d'administration, eux-mêmes certifiés pour ce travail.

« Ces chiens changent l'ambiance à l'école et stimulent la présence et les résultats en lecture »

Alpine, elle, consacre habituellement une partie de son temps à des enfants en situation de handicap dans une garderie de Kennewick. Tracy Wood ne manque pas d'exemples pour décrire l'effet de ces chiens sur les plus jeunes : « J'ai des centaines d'histoires montrant à quel point ces chiens changent l'ambiance à l'école et stimulent la présence et les résultats en lecture. »

Alpine va donc pouvoir retrouver les personnes qu'elle accompagne, leur rendre le sourire et contribuer à faire de l'école un lieu où il fait bon apprendre.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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