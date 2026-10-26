Un chaton noir est sauvé par l’employé du mois après avoir surgi de sous une voiture en plein lavage

À Marlboro dans le centre-est de l'Etat du New Jersey (Etats-Unis), un chaton errant qui avait échappé de justesse au danger dans une station de lavage a depuis trouvé un foyer aimant, rapportait News 12 - Long Island le 19 octobre 2026, après avoir relayé son sauvetage le mois précédent. Le rescapé à vibrisses a été rebaptisé Baby Bat.

Les faits s'étaient déroulés à la station de lavage automobile Team Car Wash, située sur Tennent Road. Le 14 septembre 2026, peu avant 13 heures locales, un chaton tapi sous la voiture d'un client avait soudain jailli devant un employé de l'établissement qui était en train de laver le véhicule.

Découvert et sauvé par l'employé du mois

L'intervenant en question s'appelle Joshua Wenzel et venait d'être nommé employé du mois. Passée la surprise suscitée par l'apparition du petit félin, le jeune homme a tout fait pour rattraper le chaton afin de le mettre en sécurité, car la station de lavage constituait un environnement dangereux pour lui.

Joshua Wenzel s'est donc lancé à sa poursuite et est parvenu à le capturer en douceur en à peine 30 secondes, d'après News 12 - Long Island.

Lui et son collègue Camrie Hearne ont ensuite appelé le numéro de la police de Marlboro réservé aux appels non urgents. Les forces de l'ordre ont traité l'appel et des agents du service de contrôle animalier de la ville ont été envoyés sur les lieux peu après.

Ces derniers ont pris en charge le chaton, qui a été transféré au refuge du comté de Monmouth (Monmouth County SPCA) par la suite.

Le chaton secouru s'appelle désormais Baby Bat et a trouvé une famille

Le minet à la robe noire était donc enfin entre de bonnes mains et en avait définitivement fini avec l'errance. Ce n'est toutefois pas la seule bonne nouvelle le concernant.

Un mois après le sauvetage du chaton, News 12 - Long Island a, en effet, annoncé qu'il venait d'être adopté par une famille aimante.

Le petit rescapé répond désormais au nom de Baby Bat (bébé chauve-souris). Il a été nommé ainsi en raison de la couleur de son pelage. Il coule des jours heureux dans sa nouvelle maison.