« Heureuses, bien entourées » : l’adoptante d’une chienne et de sa fille témoigne un an après leur sauvetage alors qu'elles mangeaient du carton

Secourue en avril 2025 avec ses chiots de 3 semaines dans un appartement insalubre d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, la chienne Star a été nourrie et soignée par Action Protection Animale, puis adoptée avec l'une de ses filles, Aria. Un an plus tard, leur adoptante a écrit à l'association pour raconter la nouvelle vie du duo.

Au printemps 2025, Star vivait avec sa portée dans ce logement d'Antony (Hauts-de-Seine), sans eau ni nourriture à disposition ; très amaigrie, elle évoluait au milieu de ses déjections. Elle n'avait plus que 4 chiots à ses côtés : le reste de la portée avait été donné, sans qu'aucune explication ne soit fournie.

Dans ces conditions, la mère n'avait plus la force de prendre convenablement soin de ses petits, et le ventre vide la conduisait à mâcher du carton. Des voisins, qui glissaient de la nourriture à travers le grillage, ont permis à la petite famille de tenir jusqu'à l'arrivée des secours.

L'intervention d'Action Protection Animale a mis fin à ce quotidien. La chienne et ses petits ont été secourus, nourris puis soignés par l'association. Parmi eux se trouvait une femelle qui recevrait plus tard le nom d'Aria, la seule de la portée dont le parcours se poursuit dans ce récit.

Mère et fille n'ont pas été séparées : toutes 2 ont été accueillies dans le même foyer, celui d'une femme et de sa mère. Un an après le sauvetage, l'adoptante a pris la plume pour donner des nouvelles du duo, dans une lettre que l'association a mise en ligne sur son site.

« Je voulais vous remercier infiniment pour vos actions, c’est absolument magnifique », écrit-elle à l'équipe, avant d'ajouter : « J’aime les animaux profondément et ça me détruit de voir ce que d’autres humains sont capables de leur faire. »

« Heureuses, bien entourées »

Star répond désormais au nom de Storia. Dans son courrier, sa maîtresse la décrit, ainsi qu'Aria, comme « heureuses, bien entourées », « remplies d'amour et de reconnaissance » et « pleines d'énergie et de tendresse », loin des privations de l'appartement d'Antony.

Le passé n'a pas été effacé pour autant. Storia garde une anxiété héritée de sa vie d'avant, tandis qu'Aria, qui n'avait pas pu être éduquée durant ses premiers mois, présente de petits soucis de comportement ; les 2 femmes les accompagnent sur ces 2 fronts. Pour l'adoptante, ces difficultés n'ont toutefois « rien de définitif. Aujourd’hui je suis admirative devant ces 2 bébés (elles seront toujours mes 2 patates), devant l’amour qu’elles ont à donner malgré ce que l’humain leur a fait subir. »

Avant de conclure, la maîtresse de Storia et d'Aria a de nouveau remercié les membres d'Action Protection Animale et partagé quelques photos qui donnent un aperçu du quotidien des 2 chiennes aujourd'hui.