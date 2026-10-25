Win, la chienne d’Arsenal, n’a manqué aucune photo officielle de l'équipe de football depuis son arrivée en 2023 (vidéo)

Chaque année, la photo officielle d'Arsenal attire les regards des supporters impatients de découvrir l'effectif avant la nouvelle saison. Cette fois, pourtant, ce ne sont pas seulement les footballeurs qui ont retenu l'attention : Win, la Labrador chocolat du club, a posé au milieu de l'équipe, comme le relate PetHelpful . Depuis son arrivée en 2023, cette chienne n'a jamais manqué une séance photo…

On imagine volontiers les centres d'entraînement des grands clubs comme des lieux où la pression ne retombe jamais. À Arsenal, le quotidien a pourtant pris une allure un peu différente depuis 2023, année où Win, une Labrador à la robe chocolat, a rejoint les lieux.

Win n'a d'ailleurs rien d'une mascotte au sens traditionnel : elle est présentée comme un membre à part entière de la famille Arsenal.

Un chien pour souder le vestiaire

Tout a commencé en 2023, lorsque l'entraîneur du club londonien, Mikel Arteta, a présenté la chienne à la base d'entraînement afin de remonter le moral des joueurs et d'apaiser leur stress. L'entraîneur d'Arsenal expliquait alors vouloir un chien qui incarne l'esprit de groupe de l'effectif, et le prénom Win s'est imposé pour une raison toute simple : tout le monde au club aime gagner !

L'idée n'était pas seulement sentimentale. Arteta met depuis longtemps en avant des recherches selon lesquelles passer du temps avec un chien peut réduire le stress et améliorer l'humeur, et il espérait que la présence de Win renforce l'unité de ses joueurs au fil d'une saison exigeante. Le pari a vite porté ses fruits : joueurs et membres du staff l'ont accueillie comme l'une des leurs.

© David Price / Getty Images

Un quotidien bien réglé, avec Bob pour colocataire

La Labrador a rapidement obtenu un programme de promenades quotidiennes ainsi qu'une soigneuse principale attitrée. Elle a même droit à un plat favori préparé par la cuisine du club : du poulet grillé !

Win n'est toutefois pas le seul animal à vivre au centre d'entraînement. Elle partage en effet les lieux avec Bob, un chat adopté par le personnel, et les 2 compagnons s'y sont installés sans la moindre rivalité.

Des signatures de contrats aux célébrations de titre

Au fil des années, la chienne est devenue une habituée des moments marquants du club, des signatures de contrats aux célébrations de titre.

Pour des portraits d'équipe précédents, elle avait déjà été photographiée perchée sur une chaise élégante devant les drapeaux de l'équipe, si bien que sa place sur la photo de cette saison n'a rien d'une surprise pour les supporters de longue date.

Rappelons que le club a récemment remporté le championnat d'Angleterre après 22 ans d'attente. Et si la jolie Win y était aussi pour quelque chose ?