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Une chienne coincée dans un déversoir, de la vase et des serpents sur le chemin de sa sauveteuse


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Alertée par une publication dans un groupe de mères de Fort Worth, au Texas, Kristen, présidente de l'association Cowtown Friends, s'est rendue avec son amie Stacy jusqu'à un déversoir où une chienne très amaigrie était tombée sans pouvoir en sortir. Leur intervention, rapportée par The Dodo, a précédé de 2 jours l'inondation de l'ouvrage, et l'étape suivante, au refuge, a révélé que quelqu'un attendait cet animal depuis longtemps.

Illustration : "Une chienne coincée dans un déversoir, de la vase et des serpents sur le chemin de sa sauveteuse"
© Cowtown Friends

Tout est parti d'un simple message. En faisant défiler le fil d'un groupe local sur son téléphone, Kristen, habitante de Fort Worth (Texas), s'est arrêtée récemment sur l'alerte d'une femme qui avait repéré un chien très amaigri, bloqué au fond d'un déversoir des environs. À la tête de Cowtown Friends, une association à but non lucratif qui collecte des fonds pour Fort Worth Animal Care & Control, elle a aussitôt contacté Stacy, sauveteuse d'animaux de la région, et les 2 amies ont pris la route sans attendre.

Sur place, la situation s'est révélée plus grave que prévu, pour l'animal comme pour l'ouvrage lui-même. « Elle était littéralement coincée », a résumé Kristen, qui explique que la chienne avait chuté dans le déversoir et n'avait aucun moyen d'en remonter. En plusieurs décennies de sauvetages, les 2 femmes n'avaient jamais croisé un chien aussi maigre.

Le chien noir amaigri, de dos, au pied du haut mur de béton
© Cowtown Friends

Dans la vase, au milieu des serpents

Pour approcher la rescapée, Stacy a dû patauger dans une boue épaisse tout en contournant des serpents. « La vase m'arrive probablement un peu sous le genou, et je continue d'avancer parce qu'elle est morte de peur », a-t-elle raconté. S'en est suivi un jeu du chat et de la souris qui a duré un moment, jusqu'à ce que la sauveteuse parvienne enfin à attraper la fugitive et à la conduire au refuge.

La chienne couchée sur un coussin à l'arrière d'une voiture, la tête levée
© Cowtown Friends

À peine 2 jours plus tard, de fortes pluies ont inondé le déversoir. Pour Kristen, l'issue n'aurait fait aucun doute si la chienne s'y était encore trouvée : « Elle serait morte là-dessous ». Elle se serait noyée, estime la présidente de l'association.

« Vous n'allez jamais deviner »

Pendant que la nouvelle arrivante prenait ses marques au refuge, le personnel a scanné sa puce électronique. Celle-ci était enregistrée, et l'équipe a pu joindre son maître. « L'agent de contrôle animalier m'appelle et me dit : "Vous n'allez jamais deviner, mais son propriétaire la cherche depuis 2 mois et demi" », a raconté Kristen.

Portrait de la chienne au museau gris et aux oreilles dressées dans son box
© Cowtown Friends

La rescapée s'appelle Sadie. Elle s'était échappée de la maison de son propriétaire pendant qu'il était en déplacement, et celui-ci la cherchait sans relâche depuis. « Il sillonnait les routes chaque nuit, chaque jour », a précisé Stacy. Les 2 femmes ont aussi appris que des gens n'avaient cessé de la pourchasser, ce qui l'aurait repoussée toujours plus loin de chez elle. Lorsqu'elles l'ont trouvée, Sadie se trouvait à environ 13 kilomètres de son domicile.

Les retrouvailles ont suivi. La scène est rapportée simplement : dès qu'elle a pu renifler son maître, Sadie l'a reconnu. Depuis, l'homme applique avec soin les consignes des vétérinaires pour remettre la chienne sur pattes. « Elle a pris du poids et s'épanouit de nouveau », se réjouit Kristen.

La chienne, collier rose, debout près de son maître accroupi et souriant
© Cowtown Friends

Le compte Instagram de Cowtown Friends of FWACC a partagé les images du sauvetage. Voici la publication :

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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