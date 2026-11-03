« Merci d'avoir vu sa valeur » : ce chien de 12 ans est adopté après plus de 2 600 jours au refuge (vidéo)

À 12 ans, Gizmo connaissait le refuge de Chillicothe, dans le Missouri (États-Unis), mieux que n'importe quel visiteur : comme le rapporte FOX 4 , ce croisé Labrador de 34 kg y vivait depuis plus de 2000 jours, regardant ses voisins de box partir les uns après les autres. En juin 2026, une vidéo publiée par une association du Kansas a partagé une nouvelle réconfortante.

Cette séquence, mise en ligne le 7 juin 2026 sur la page Facebook d'On A Mission KC, une association installée à Mission, dans le Kansas, montre un chien qui laisse son box derrière lui pour grimper dans la voiture de son adoptant. Pensionnaire de longue date du Chillicothe Animal Shelter, Gizmo aura patienté plus de 2 600 jours avant que son tour n'arrive.

« 7 ans d'attente. 7 ans à regarder les gens aller et venir. 7 ans à espérer qu'un jour, quelqu'un le choisirait enfin. Et maintenant... Ce jour est arrivé », écrit l'association en légende.

© On A Mission KC / Facebook

Regarder les autres partir, année après année

Le toutou senior était arrivé quelques années plus tôt dans ce refuge du Missouri. Dès lors, son quotidien a tourné en boucle, entre la gamelle, les siestes et le spectacle, derrière la grille, des familles repartant avec un autre compagnon. Son propre séjour, lui, s'étirait d'une année sur l'autre.

Pourquoi une si longue attente ? Face aux visiteurs, Gizmo partait avec 2 handicaps : ses années déjà nombreuses et un physique qui ne retenait guère l'attention. Avec ses 34 kg , il représentait aussi un gabarit conséquent pour de nombreuses familles.

Sa santé réclamait des soins constants, avec notamment un souffle au cœur. L'association précise que ce souffle nécessitait un traitement pour la thyroïde et que ces ennuis liés à l'âge faisaient que le vieux pensionnaire était souvent ignoré des candidats à l'adoption.

Rien de tout cela n'a terni sa bonne humeur, restée visiblement intacte au fil des ans. Sans foyer à lui, Gizmo s'en est bâti un de substitution auprès de l'équipe du refuge, que son caractère enjoué avait conquise depuis longtemps.

« Merci de t'être accroché pendant toutes ces années »

Début juin 2026, quelqu'un l'a enfin choisi. Le chien adulte de 12 ans a quitté les lieux pour de bon, direction un foyer rien qu'à lui.

L'association n'a pas oublié celles et ceux qui ont entouré le compagnon à 4 pattes pendant ce long séjour. « Au personnel du refuge, aux bénévoles, aux familles d'accueil, aux donateurs, à ceux qui ont partagé et à toutes les personnes qui se sont arrêtées pour lui donner de l'affection… Merci. Vous avez offert à Gizmo réconfort, sécurité, amitié et espoir pendant le plus long chapitre de sa vie », souligne-t-elle.

© On A Mission KC / Facebook

Un mot aussi pour ses nouveaux adoptantes : « Et à la famille qui l'a adopté… Merci d'avoir vu sa valeur. Vous n'avez pas simplement adopté un chien aujourd'hui. Vous avez changé tout son monde », poursuit On A Mission KC.

Au principal intéressé, enfin, l'association réserve ses derniers mots. « Gizmo, mon ami... On t'aime tellement. Merci de t'être accroché pendant toutes ces années. Merci pour ta confiance envers les gens. Maintenant, profite de lits douillet, de nuits tranquilles, de friandises, d'aventures et de tout l'amour que tu mérites », conclut-elle.