Ce chien errant et méfiant accepte enfin une caresse de l’homme qui l’a accueilli chez lui (vidéo)

Il aura fallu du temps, de la patience et beaucoup de douceur pour que ce chien errant comprenne qu’il était enfin en sécurité. Recueilli alors qu’il était négligé et méfiant, Winston a peu à peu découvert les joies de la vie de famille et n’hésite plus aujourd’hui à venir chercher les câlins de son humain.

Il suffit parfois d’un peu de douceur pour transformer la vie d’un animal. L’histoire de Winston, relatée par DogTime, en est une belle preuve.

Un chien errant méfiant

La première fois que Zach a rencontré Winston, il errait dans le quartier et avait visiblement vécu seul dans la rue pendant un certain moment à en juger par sa fourrure négligée. L’homme était alors en pleine réparation de sa voiture quand le petit chien s’est soudainement mis à lui aboyer dessus, refusant de partir. Il semblait simplement demander qu’on lui tende la main…

© @zack_htx / Instagram

Touché par cette petite boule de poils, Zach l’a alors accueillie dans son jardin, où le toutou a doucement pris ses marques. Il a ensuite pris soin de lui en démêlant délicatement son pelage très emmêlé, avant de lui offrir son tout premier bain.

Très méfiant, Winston avait toutefois besoin d'un peu de temps avant d’accorder sa confiance à un humain. Alors, quand il a accepté une caresse pour la première fois, Zach a été bouleversé : « Il m'a laissé le toucher pour la première fois. », confie-t-il avec émotion dans une publication Instagram retraçant l’arrivée du petit chien dans sa vie.

© @zack_htx / Instagram

Un chien transformé par l’amour

Dans la suite de la vidéo, on constate avec bonheur que 6 mois plus tard, Winston n’a plus rien du chien méfiant découvert dans la rue. Désormais détendu et parfaitement à l’aise dans son nouveau foyer, il n’hésite plus à rejoindre Zach sur le lit pour profiter de longs moments de tendresse. Cette transformation, autant physique qu’émotionnelle, témoigne de la confiance qu’il a peu à peu retrouvée auprès de sa nouvelle famille.

Son histoire a profondément touché les internautes, qui ont été nombreux à saluer cette seconde chance. « Il cherchait vraiment de l'aide et a trouvé la personne idéale », écrit l’un d’eux.

Un autre résume avec émotion son parcours, celui d’un « gamin des rues devenu un enfant gâté ». Un spectateur adresse enfin un joli message à Zach : « Merci infiniment de lui avoir offert un foyer aimant ! » Winston en dirait certainement tout autant s'il pouvait parler !

L’info Woopets - Comment accueillir un chien qui a vécu dans la rue ?

Après une vie d’errance, retrouver un foyer peut être déstabilisant pour un chien. Quelques gestes simples peuvent toutefois l’aider à reprendre confiance en douceur :