« Une victime de la cruauté humaine » : ce chat blessé au couteau à Montreuil (93) a besoin d'une opération

Salvador n'a que 4 ans. Mi-octobre, une passante l'a trouvé dans un état critique à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et a alerté l'Association Chats des Rues, qui l'a recueilli. Le mardi 27 octobre, l'association a lancé un appel aux dons pour financer les soins lourds de ce chat blessé au flanc.

Tout est parti du regard d'une passante. Une dizaine de jours avant l'annonce de l'association, elle a croisé le matou au plus mal et a eu le bon réflexe : contacter l'Association Chats des Rues de Montreuil pour qu'elle lui vienne en aide. Les bénévoles ont alors recueilli Salvador, rapporte actu.fr.

Une grosse plaie sur le flanc

Sur le flanc de ce chat blessé, les bénévoles ont repéré « une énorme plaie purulente et nauséabonde ». Un vétérinaire a reçu le petit félin en urgence et a pu établir l'origine de cette lésion : une entaille causée par un couteau. « Une victime de la cruauté humaine », déplore l'ACR, sans qu'aucun auteur ne soit désigné.

Les photos partagées sur les réseaux sociaux, créditées à l'Association Chat des rues de Montreuil, montrent le chat installé dans un espace sécurisé. Son corps est enveloppé d'un large bandage, sur lequel quelques gouttes de sang ont laissé leur marque.

© Association Chat des rues de Montreuil

Un long chemin vers la guérison

Le plus dur reste à venir. Depuis sa blessure, Salvador « se bat chaque jour pour s’en sortir et retrouver des forces », explique l'association.

Pour s'en remettre, le matou a besoin de soins lourds et coûteux. Au programme : une intervention chirurgicale, suivie d'un séjour à la clinique et d'une période de repos, puis des rendez-vous de contrôle, des traitements et une alimentation sur mesure.

D'où cet appel aux dons lancé par l'ACR, qui s'adresse à tous, même pour une petite somme. « Chaque don, même le plus petit, peut faire une réelle différence et contribuer à financer son parcours vers la guérison. Si vous ne pouvez pas faire de don, vous pouvez aussi l’aider en partageant son histoire autour de vous », écrit l'Association Chats des Rues dans sa publication en ligne.

Le conseil de Woopets : comment traiter une plaie sur votre chat ?

Face à une plaie, nettoyez délicatement la zone avec du sérum physiologique ou de l'eau propre. Si elle saigne, exercez une pression avec une compresse propre. Évitez l'alcool, l'eau oxygénée et les désinfectants sans avis vétérinaire.

De plus, ne laissez pas votre matou lécher sa blessure. Même si elle semble superficielle, une morsure peut cacher une infection. Consultez rapidement votre vétérinaire si la plaie s'avère profonde, gonflée, douloureuse, suintante ou si le saignement persiste.

En cas de blessure importante, n'attendez pas. Une prise en charge rapide limite les complications.