Cette chienne battue est opérée du foie après son sauvetage par la police puis adoptée en moins de 24 heures

Tout avait commencé quelques jours avant Halloween, quand quelqu'un avait vu une petite chienne recevoir des coups de pied et de poing sur un trottoir de New York. Derrière les blessures de Gidget, une croisée Yorkie de 2 ans secourue par la police puis confiée à l'ASPCA, les vétérinaires allaient découvrir une malformation du foie présente depuis la naissance. Opérée le 11 février 2026, elle vit aujourd'hui auprès de Jessica L., une bénévole qui avait d'abord refusé de l'héberger le temps d'un week-end.

À son arrivée à l'ASPCA Animal Recovery Center, à New York, cette croisée Yorkshire Terrier maigre, au poil emmêlé et négligé, portait les marques récentes de coups. Son parcours a été retracé par ASPCA. C'est le NYPD (police de la ville de New York) qui l'avait mise à l'abri : quelques jours avant Halloween, une personne avait assisté, sur le trottoir, à la scène où son propriétaire lui donnait des coups de pied et de poing.

« C'est là que l'histoire de Gidget est devenue encore plus intéressante »

Comme tous les chiens pris en charge dans ce cadre, Gidget a eu droit à un bilan sanguin complet, prévu par l'examen médico-légal. « C'est là que l'histoire de Gidget est devenue encore plus intéressante », raconte la Dre C, vétérinaire à l'ASPCA Recovery & Rehabilitation Center. Ses analyses faisaient apparaître une forme d'anémie, un cristal inhabituel dans l'urine et des valeurs hépatiques anormales, autant d'indices orientant vers un problème de foie présent depuis la naissance. Son appétit allait et venait, elle vomissait par moments et traversait des phases d'abattement.

Grâce à la Dre Lesnikowski, spécialiste en médecine interne de l'ASPCA Animal Hospital, la petite chienne a pu passer une échographie et une consultation peu après son arrivée. Le bilan a mis en évidence des changements évoquant un shunt portosystémique congénital, ou cPSS. L'ASPCA décrit cette anomalie comme un vaisseau sanguin qui détourne le sang venu des intestins : au lieu de traverser le foie pour y être filtré, celui-ci rejoint directement la circulation générale et transporte vers d'autres organes, dont le cerveau, des substances qui auraient dû être éliminées. Les animaux concernés grandissent moins, restent maigres et présentent un foie de petite taille à l'imagerie, ce que les vétérinaires ont constaté chez Gidget. L'ammoniac qui s'accumule peut en outre provoquer une encéphalopathie hépatique, avec léthargie, convulsions et, faute de traitement, un risque de décès.

Des médicaments calés sur chaque repas

Au centre de New York, la rescapée a été surveillée de près, a repris du poids et a été toilettée, avant son transfert, le 4 décembre 2025, à l'ASPCA Recovery & Rehabilitation Center de Pawling, dans l'État de New York. Ses journées y étaient rythmées par des médicaments administrés plusieurs fois par jour et synchronisés avec ses repas afin de limiter l'ammoniac dans son sang, tandis que les équipes guettaient le moindre signe neurologique. Son apport en protéines devait aussi être strictement encadré, alors que la quasi-totalité des friandises du centre en contenait : à force d'essais et d'allers-retours à l'épicerie locale, le personnel a fini par dénicher des gourmandises sans protéines qui lui plaisaient.

À 2 reprises environ, Gidget s'est effondrée après s'être trop dépensée, à cause d'une chute de glycémie, autre complication du shunt ; chaque fois, elle a été examinée sans délai. Malgré son appétit capricieux, elle s'est révélée une patiente facile, acceptant prises de sang et examens à répétition, et s'est attachée à l'équipe médicale. La Dre C se souvient d'une chienne pleine d'entrain qui paradait avec des jouets aussi grands qu'elle en poussant des hurlements. « C'était une chienne très mignonne, très douce, que nous aimions tous », résume-t-elle.

Après environ 1 mois à Pawling, la Yorkshire est revenue à New York, cette fois à l'ASPCA Adoption Center, où son suivi a continué, surtout en famille d'accueil, jusqu'à l'opération du 11 février 2026. La Dre Gayle, chirurgienne vétérinaire, a refermé le vaisseau fautif ; une biopsie du foie a montré que l'organe recevait moins de sang qu'il n'aurait dû, ce qui concordait avec le diagnostic, a précisé la Dre Magnaterra, directrice des services vétérinaires du centre. Gidget s'est bien remise et a très bien supporté la diminution de ses médicaments.

Un accueil de week-end d'abord décliné

Pour sa convalescence, la chienne avait besoin d'un foyer calme. Comme sa famille d'accueil habituelle se trouvait en vacances, l'équipe a envoyé un e-mail pour trouver un relais. C'est dans cet appel que Jessica L. a repéré Gidget. Cette bénévole s'était lancée dans l'accueil temporaire auprès du partenaire Muddy Paws après avoir suivi le compte Instagram SimonSits, puis avait rejoint l'ASPCA comme volontaire à la suite d'un déménagement. Elle ne cherchait pas à adopter un chien et a d'abord refusé ce week-end d'accueil ; au fil de la semaine, pourtant, elle a compris qu'elle devait faire la connaissance de la petite chienne.

La rencontre a tout changé. « On n'aurait aucune idée qu'elle a un jour subi un quelconque traumatisme », confie Jessica, qui décrit une petite chienne douce et anxieuse, qui voulait simplement rester là où elle se trouvait. En moins de 24 heures, elle a envoyé un e-mail pour réserver Gidget en vue d'une adoption. Les problèmes de santé de l'animal l'ont fait hésiter au début, jusqu'à ce que les équipes d'accueil et d'adoption répondent à toutes ses questions. Il a ensuite fallu patienter environ 3 mois, le temps de la convalescence et d'une affaire judiciaire alors encore en cours, avant que l'adoption devienne officielle.

« Je suis tellement reconnaissante que Gidget soit entrée dans ma vie »

Depuis l'opération, Gidget n'a plus connu de souci lié au cPSS, même si sa maîtresse la surveille attentivement et reste en contact étroit avec son vétérinaire. Du haut de ses 12 livres, elle passe 3 jours par semaine en garderie pendant que Jessica travaille au bureau, et y joue avec des chiens bien plus grands qu'elle, se faufilant dessous, par-dessus et tout autour.

« Je crois que Gidget m'a sauvée plus que tout. Elle s'est si bien intégrée », souligne l'adoptante.

Dans la rue comme à la sortie de la garderie, la Yorkshire a une habitude bien à elle : les 4 pattes plantées au sol et l'arrière-train levé, elle réclame des grattouilles et ne bouge pas tant qu'elle n'en a pas eu son compte, s'amuse Jessica. Les voyages font désormais partie de son quotidien : un premier trajet en avion, direction l'Ohio où vit la famille de sa maîtresse, s'est déroulé sans encombre, et le NJ Transit la conduit régulièrement chez les amis de cette dernière, sans compter les escapades du week-end. « Je suis tellement reconnaissante que Gidget soit entrée dans ma vie quand elle l'a fait », conclut Jessica.