Nova, la chienne laissée par son maître parti reconquérir son ex, est adoptée par le frère de celui-ci

Après le départ de sa compagne, un homme avait multiplié les animaux sous son toit. Le jour où il a repris la route pour tenter de la reconquérir, sa chienne est restée derrière lui, confiée à sa mère. Mais pour combien de temps…

Les histoires de famille ne sont pas toujours simples, et les animaux en font parfois les frais. Celle-ci, relayée par Cheezburger, a été publiée sur Reddit par un homme dont le frère accumulait les animaux chez lui depuis que sa petite amie l'avait quitté, dans l'espoir d'y trouver un peu de réconfort.

Un départ précipité et une chienne laissée derrière

Un jour, il a décidé de partir et a pris le volant pour un trajet de plus de 2 heures, avec l'idée de reconquérir celle qui l'avait quitté. Sa chienne et ses autres pensionnaires, eux, sont restés à la maison, sous la garde de sa mère, qui vit avec un handicap physique.

La situation est vite devenue intenable, si bien que l'autre frère, celui qui raconte aujourd'hui cette histoire, n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir.

© u/Unlucky-Repair3692 / Reddit

Un retour à l'envoyeur impossible

Son intention première n'était pourtant pas de garder la chienne. Il espérait au moins lui épargner cette épreuve et la renvoyer là d'où elle venait. Mais cette piste a tourné court.

Dès lors, il ne lui restait plus grand-chose comme option, sinon prendre lui-même le relais de son frère et s'occuper d'une chienne laissée derrière. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il se retrouvait dans cette position.

© u/Unlucky-Repair3692 / Reddit

Une famille qui rattrape ce qui a été laissé de côté

En adoptant cette petite boule de poils, il a en effet recueilli le 2e animal que son frère n'était plus en mesure de garder. La chienne a ainsi trouvé un foyer chez le frère de son premier maître.

© u/Unlucky-Repair3692 / Reddit

L'homme a eu la chance de pouvoir compter sur une famille aimante et compréhensive, prête à reprendre ce qui avait été laissé de côté. Le site relayant cette histoire en a profité pour plaider en faveur de davantage de responsabilité, au moment d'adopter comme à l'échelle de la société, afin que ni les familles ni les animaux n'aient à porter seuls ce genre de fardeau.

Au moins, cette petite chienne baptisée Nova a désormais sa place dans une famille aimante. C'est l'essentiel !

L’info Woopets - Comment aider une personne qui accumule les animaux ?

Aider une personne qui accumule les animaux demande beaucoup de bienveillance, de patience et de tact. Derrière cette situation se cachent parfois une grande solitude, une souffrance émotionnelle ou un besoin profond de sauver les animaux. Voici quelques conseils pour l'accompagner sans la culpabiliser, tout en protégeant ses compagnons :

Dialoguer sans juger : écouter ses difficultés avec empathie et préserver le lien de confiance ;

Proposer une aide concrète : l’aider pour les soins vétérinaires ou contacter une association ;

Encourager un accompagnement psychologique : suggérer un soutien professionnel avec douceur ;

Protéger les animaux : si leur bien-être est compromis, solliciter des professionnels ou une association de protection animale.

L’essentiel est d’accompagner la personne avec humanité, sans oublier les besoins fondamentaux des animaux.