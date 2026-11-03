Girffon Korthals : un avion ramenant un chien secouru percute une maison après un atterrissage forcé

Alors qu'elle rentrait d'un vol destiné à secourir un chien dans l'Illinois, Christina Stevens, éducatrice canine de 25 ans, a vécu le lundi 26 octobre 2026 un atterrissage forcé dans un champ de maïs de l'Ohio, les moteurs s'étant arrêtés en plein ciel. Le pilote, la jeune femme et le Griffon Korthals qu'ils ramenaient vers Scranton en sont sortis presque sans une égratignure, comme l'a relaté WOLF , et les enquêteurs cherchent encore ce qui a provoqué la panne.

Depuis quelques années, Christina Stevens travaille comme éducatrice canine chez Mannered Mutts, et les chiens occupent sa vie depuis presque toujours. Au fil de ses échanges avec Richard « Rick » Nardone, un pilote devenu un bon ami, celui-ci lui avait demandé si elle serait un jour partante pour l'accompagner sur un sauvetage ; elle avait aussitôt répondu oui. L'occasion s'est présentée ce lundi, avec un vol vers l'Illinois pour secourir un chien.

Richard Nardone, originaire de Wapwallopen en Pennsylvanie, comptait déjà plus de 300 vols de sauvetage de chiens à son actif. Pourtant, alors que l'avion Beechcraft 95-B55 Baron regagnait Scranton avec à son bord le Griffon Korthals tout juste rescapé, un problème est survenu.

© Ashland County Pictures

« Je n'avais qu'une pensée en tête : je vais mourir »

Dès le début du trajet, Rick lui avait demandé de débrancher son casque, qui lui envoyait des parasites. Fatiguée par toutes ces heures de vol, Christina avait posé la tête pour souffler un peu lorsqu'une secousse, semblable à celles ressenties lors des atterrissages précédents, l'a tirée de son repos. Persuadée qu'ils se posaient, elle a relevé les yeux et constaté que l'appareil volait encore très haut. Au milieu de virages serrés, elle a compris que quelque chose n'allait pas ; les dernières paroles qu'elle a saisies de la bouche du pilote, adressées à l'opérateur, annonçaient que les moteurs s'étaient coupés. L'avion a alors plongé vers le sol.

« Je me suis simplement préparée. Je n'avais qu'une pensée en tête : je vais mourir », a confié Christina. Tout s'est joué en quelques secondes, sans qu'elle ait le temps ni même la possibilité d'envoyer un message ou d'appeler qui que ce soit. On se figure, a-t-elle expliqué, que l'on saura à qui téléphoner ou que l'on sortira son téléphone pour filmer si le pire survient ; dans l'instant, rien de tout cela n'a existé, et tout était déjà fini.

Secoués, mais rentrés chez eux le soir même

L'appareil a terminé sa course dans un champ de maïs du comté d'Ashland, dans l'Ohio. Joe Lyons, propriétaire d'ACP News et d'Ashland County Pictures, se trouvait non loin de là et s'est précipité sur les lieux ; les photos et vidéos qu'il a transmises à la chaîne montrent le chemin suivi par l'avion : après avoir touché terre en rebondissant, il a quitté la parcelle où il s'était posé, percuté une habitation et s'est immobilisé dans une autre parcelle.

© Ashland County Pictures / Facebook

« Je vous le dis, ils ont un ange gardien, car c'était un sacré accident », a lancé Joe Lyons. L'issue a tenu à peu de chose : la parcelle avait été moissonnée une heure plus tôt, l'avion a percuté la maison sur son chemin, et un trajet différent aurait pu, selon ce récit, leur être fatal. Richard Nardone, Christina et le chien en sont pourtant sortis avec tout juste une égratignure, secoués mais sains et saufs.

© Ashland County Pictures / Facebook

Le soir même, ils étaient de retour chez eux. Les autorités enquêtent désormais sur l'origine de la panne : réservoir vide, pièce défaillante ou tout autre scénario, rien n'est encore établi.

« On ne sait jamais quand viendra son dernier moment. Cela aurait pu être le mien »

Christina, qui ne se dit pas croyante, a néanmoins parlé d'un miracle qu'elle n'entend pas gâcher. Elle a repris le travail dès que cela lui a été possible et a recontacté quelques personnes perdues de vue, pour que chacune sache qu'elle tient à elle.

« On ne sait jamais quand viendra son dernier moment. Cela aurait pu être le mien », a confié l'éducatrice canine, qui a annoncé qu'elle se montrerait un peu plus prudente qu'avant et veillerait à toujours boucler sa ceinture. Elle attend déjà le prochain vol pour continuer à secourir des chiens, car sans cela, estime-t-elle, cette seconde chance ne vaudrait pas la peine.