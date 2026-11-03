« Je n’y croyais pas du tout » : son chat disparaît, 13 ans plus tard la SPA de Quimper lui demande de rappeler au plus vite

Réglisse, un chat noir adopté chaton par Delphine et son conjoint dans le pays Bigouden, s'était volatilisé avant même son premier anniversaire. Un mercredi 14 octobre, soit 13 ans plus tard, la SPA de Quimper a laissé un message à son adoptante... Cette histoire, racontée en premier par Le Télégramme, a ensuite été relayée par Le Parisien .

Ce mercredi-là, Delphine avait prévu de s'occuper de la vidange de sa voiture. Sur son téléphone l'attendait un message vocal de la SPA de Quimper : il fallait rappeler au plus vite. La nouvelle tenait en quelques mots : Réglisse venait d'être retrouvé.

« Moi, je n’y croyais pas du tout, mais pas du tout », confie-t-elle. « Je me suis dit que ce n’était pas possible. Mon chat avait disparu il y a 13 ans, alors que ce n’était qu’un chaton. Ce ne pouvait pas être lui », se souvient-elle.

Un chaton noir évaporé près d'une ferme

À l'époque, le couple vivait dans le pays Bigouden. C'est là que Delphine et son conjoint avaient accueilli Réglisse, alors tout jeune chaton au pelage noir. La cohabitation n'a pourtant duré que quelques mois : avant même d'avoir soufflé sa première bougie, le petit félin s'est volatilisé, laissant ses humains désemparés.

Les environs n'avaient rien de rassurant pour un si jeune animal, explique Delphine : « Comme on habitait alors à côté d’une ferme avec de nombreux chats errants et des renards, on s’est dit qu’il avait dû se faire croquer ou renverser par une voiture. Au bout de plusieurs mois de recherche, on a perdu espoir. »

13 ans plus tard, pourtant, c'est bien ce chat perdu que la SPA de Quimper annonçait avoir retrouvé.

© LP/T.P. - leparisien.fr

Un câlin après 13 ans d'absence

Le coup de fil du 14 octobre a donc mis fin à 13 années sans nouvelles. Près de Quimper, dans le Finistère, son adoptante a enfin pu serrer Réglisse contre elle. Et le félin ? Il serait tout de suite venu faire un câlin. De quoi redonner espoir à tous ceux dont le compagnon n'est, un jour, jamais rentré !

Le conseil de Woopets : que faire si votre chat disparaît ?

Votre compagnon aux pattes de velours a disparu ? Commencez par fouiller les cachettes autour de votre domicile, puis élargissez les recherches dans le voisinage. Prévenez les vétérinaires, les refuges et la fourrière locale.

Si votre chat est identifié, déclarez sa disparition sur le site de l'I-CAD et vérifiez que vos coordonnées sont à jour. Publiez aussi une annonce avec une photo récente sur les réseaux sociaux et les groupes locaux d'animaux perdus.