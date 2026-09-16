Après plus de 5 ans au refuge, cette chienne séniore sort sur un tapis rouge pour rejoindre sa famille d’accueil

Après plus de 2 000 jours dans un box de refuge du New Jersey, Nyla connaît enfin le bonheur qu’elle attendait depuis si longtemps. A 12 ans, la chienne a quitté définitivement l'établissement grâce à une association qui s’est mobilisée pour elle et a décroché une place en famille d’accueil, où elle découvre aujourd’hui les joies d’un véritable foyer. Une étape inespérée qui pourrait bien être le début de la fin de son interminable attente, puisqu’il ne lui manque désormais plus qu’une famille prête à l’aimer pour le reste de sa vie.

Nyla, une chienne de 12 ans, était pensionnaire du refuge Hamilton Township Animal Shelter & Adoption Center dans le New Jersey (Etats-Unis) depuis plus de 5 ans. 2 094 jours, pour être plus précis. Elle l'a finalement quitté, rapportait People .

Si Nyla n'a pas encore trouvé de foyer définitif, elle a rejoint une famille d'accueil aimante, ce qui constitue un changement gigantesque dans sa vie et relance grandement l'espoir d'une adoption.



Height of Hope Senior Dog Rescue / Facebook

Ce nouveau départ, elle le doit à l'association Height of Hope Senior Dog Rescue. Celle-ci a été alertée par l'une de ses bénévoles, qui avait été bouleversée par l'histoire de la chienne et le long séjour passé par celle-ci au refuge.

L'équipe de Height of Hope Senior Dog Rescue a alors fait la promesse de faire sortir Nyla de la structure d'accueil et de lui trouver une maison. Elle a tenu parole.

Sur sa page Facebook, le Height of Hope Senior Dog Rescue a partagé le dimanche 6 septembre 2026 des photos montrant Nyla marchant joyeusement sur un tapis rouge et franchir les portes du refuge pour rejoindre sa famille d'accueil.



Height of Hope Senior Dog Rescue / Facebook

« Ta nouvelle vie commence maintenant »

« Nyla a eu droit à son trajet vers la liberté. Ce soir, au lieu d’être dans un box de refuge, elle a un panier douillet, des jouets rien qu’à elle, des mains qui lui donnent d’interminables caresses et une famille d’accueil qui lui montre ce que signifie être enfin chez soi », peut-on lire dans cette publication.

« Ta nouvelle vie commence maintenant », poursuit l'association, qui indique que Nyla est son 29e chien sauvé.

A l’aube de cette nouvelle étape, la chienne peut enfin profiter pleinement des petits bonheurs du quotidien. Il ne reste désormais qu’à espérer qu’une famille tombe sous son charme et lui offre la dernière pièce du puzzle : un foyer pour les années à venir.



Height of Hope Senior Dog Rescue / Facebook