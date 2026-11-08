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Les pompiers fouillent la maison incendiée, repèrent une chienne et la conduisent à l'abri


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Alors que les flammes ravageaient une partie de la maison de ses maîtres, une chienne a finalement échappé au pire grâce à l'intervention des pompiers. Retrouvée au cours des recherches menées dans l'habitation sinistrée, Twila a pu être évacuée saine et sauve, pour le plus grand soulagement de sa famille. Une issue heureuse au milieu de cet incendie, dont l'origine reste toutefois à éclaircir..

Illustration : "Les pompiers fouillent la maison incendiée, repèrent une chienne et la conduisent à l'abri"
© Plainfield Township Fire Department / Facebook

Le lundi 2 novembre 2026 en milieu de journée, un incendie s'est déclaré dans une habitation de Plainfield Township, dans le comté de Kent dans l'ouest de l'État du Michigan (États-Unis). Au fil de la fouille des lieux, les pompiers ont retrouvé à temps la chienne de la famille qui répond au nom de Twila, et ont ainsi pu la mettre à l'abri, rapportait Wzzm13.

Twila assise sur l'herbe face à son jouet
© Plainfield Township Fire Department / Facebook

Plusieurs services ont été engagés sur cette intervention, dont les pompiers du Cannon Fire Department, chargés des recherches à l'intérieur de la maison.

Les secours avaient été dépêchés vers 12h45 locales à Plainfield Township. En arrivant, les équipes se sont retrouvées face à un incendie déjà bien installé, qui gagnait l'étage et le grenier de la maison.

D'après le Plainfield Township Fire Department, l'incendie a été rapidement éteint.

Twila retrouvée pendant la fouille des lieux

Les sapeurs du Cannon Fire Department ont alors parcouru la maison touchée par l'incendie. C'est au cours de cette fouille qu'ils ont repéré la chienne et l'ont conduite hors des lieux, saine et sauve.

Twila emmenée à l'abri après son sauvetage par les pompiers
© Plainfield Township Fire Department / Facebook

Une fois l'opération terminée, le Plainfield Township Fire Department a tenu à remercier les autres intervenants venus prêter main-forte sur place : le bureau du shérif du comté de Kent, avec son dispatch et ses adjoints de patrouille, ainsi que Rockford Ambulance. Dans son message partagé sur sa page Facebook, le service a déclaré :

« Nous apprécions le travail d'équipe et les efforts de toutes les personnes impliquées. Un grand merci au bureau du shérif du comté de Kent, notamment au dispatch et aux adjoints de patrouille, ainsi qu'à Rockford Ambulance pour leur aide sur place. »

Twila a ainsi échappé aux flammes. Reste à déterminer l'origine du feu, qui fait l'objet d'une enquête.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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