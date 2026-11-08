Par environ -3 °C, la dernière voyageuse du parc emmène le chat errant plutôt que de le laisser seul

Il y a des départs qui ne se déroulent pas comme prévu. Celui de Cherri Moonshine devait la conduire de l'État de New York jusqu'en Arizona, prochaine étape de son voyage. Son histoire, partagée sur Reddit avant d'être relayée par Cheezburger , commence pourtant bien avant le jour du grand départ, dans un parc pour camping-cars des Adirondacks où elle avait posé ses roues au mois de juin.

Plus de 2 mois avant son départ, un matou y avait fait son apparition et traînait entre les véhicules de cette zone très reculée, proche de la frontière avec le Canada. Les gérants du parc avaient demandé aux habitants du parc de caravanes voisin si l'animal leur appartenait : ce n'était pas le cas. Certains résidents lui donnaient à manger, et un couple avait même prévu de le ramener chez lui.

De son côté, Cherri restait en retrait. La voyageuse venait de perdre sa chatte âgée et ne se sentait pas prête à ouvrir sa porte à un autre compagnon à 4 pattes. Du moins jusqu'à ce dimanche-là...

Le dimanche où tout a basculé

Ce jour-là, il faisait environ -3 °C (27 °F). La voyageuse raconte que le froid était déjà bien installé et que la neige avait commencé à tomber.

© u/CherriMoonshine / Reddit

Lorsque Cherri a fini de plier bagage, elle était la dernière à quitter les lieux. Le minou était encore là, lui aussi. Hors de question pour la voyageuse de laisser l'animal passer l'hiver dans le nord de l'État de New York, tout près du Canada, sans personne pour le nourrir : elle a donc décidé de l'emmener avec elle.

« J'avais vraiment l'impression de devoir le prendre, puisque personne d'autre ne l'avait fait », a-t-elle écrit en réponse aux questions des internautes. Elle a également signalé que des tiques s'étaient installées en nombre sur le pelage du malheureux.

© u/CherriMoonshine / Reddit

Présenté sous le nom de Sunny, le minou roule désormais vers la prochaine étape du périple : l'Arizona.

Cap sur l'Arizona, une puce à vérifier

Rien de tout cela n'était prévu, a expliqué Cherri : comme elle n'envisageait pas de repartir avec un chat errant, elle n'a pas encore fait contrôler s'il portait une puce électronique, mais elle compte s'en occuper une fois rentrée. « Je ne veux pas voler le chat de quelqu'un », a-t-elle souligné. Compte tenu de l'isolement des lieux, elle ne pense toutefois pas que le matou appartienne à quelqu'un.

Sur l'une des photos partagées sur Reddit, le petit moustachu paraît détendu, installé près d'un chien et d'un chiot. Ses nouveaux compagnons de route ont eux aussi été secourus : Cielita, une chienne croisée de type Pitbull sauvée au Mexique, et Cowboy, recueilli dans la Navajo Nation, en Arizona. Sans oublier les 11 poules du foyer !

© u/CherriMoonshine / Reddit

Dans les commentaires, les internautes ont estimé qu'elle avait bien agi, et certains lui ont suggéré de créer un compte pour suivre les aventures de Sunny et de ses nouveaux frères à travers le pays, ce que Cherri n'a pas encore fait.

Cet hiver, Sunny ne sera en tout cas plus livré à lui-même. Il pourra profiter d'un toit, de chaleur et surtout de la présence aimante de sa nouvelle bienfaitrice.