Un chien errant reste 5 jours sous une voiture sans être réclamé, puis une sauveteuse intervient (vidéo)

Un visiteur à 4 pattes que personne ne réclame, un coup de fil à un centre de sauvetage, puis une femme venue l'appeler doucement : la scène tient en quelques images, mais elle a de quoi attendrir.

Parfois, il ne faut pas grand-chose pour convaincre un animal apeuré de faire le premier pas : une présence calme et une voix posée. C'est ce que montre une séquence publiée sur Instagram et relayée par DogTime, dans laquelle un chien errant du Texas (États-Unis) finit par quitter la cachette qu'il occupait depuis plusieurs jours.

5 jours caché sous une voiture

Tout avait commencé 5 jours plus tôt, lorsque ce chien errant s'était présenté devant une habitation. Il s'était glissé sous une voiture garée là et s'y était apparemment caché depuis. Le propriétaire des lieux a attendu, mais, personne ne venant réclamer l'animal, il a fini par appeler un centre de sauvetage.

© @streetheartstx / Instagram

C'est de cette manière qu'une sauveteuse s'est retrouvée devant le véhicule, sous lequel le chien était toujours couché. Les premières images la montrent d'ailleurs en train de l'appeler, tandis qu'il reste allongé à l'abri de la carrosserie.

Quelques mots doux pour l'apprivoiser

Pour l'amadouer, la sauveteuse lui a parlé avec cette voix apaisante que l'on réserve d'ordinaire aux bébés. « Salut bébé, viens ici », lui a-t-elle lancé. L'animal a semblé la remarquer et a commencé à ramper hors de sa cachette, sans vraiment résister.

© @streetheartstx / Instagram

Il s'est avancé lentement vers elle en laissant échapper de petits gémissements, et cette approche en douceur a visiblement suffi à gagner sa confiance. Lorsque les premières caresses sont venues, le chien s'est relâché au point de s'allonger à plat sur le sol. Dans la légende de sa publication, elle a résumé la scène en une phrase : « C'est un petit nerveux, mais il est venu droit vers moi ! »

Un bain et un nouveau départ

Le toutou a ensuite été emmené prendre un bain, avant d'être installé dans le centre de sauvetage de celle qui l'avait convaincu de sortir. Elle a d'ailleurs tenu à rassurer ceux qui suivaient l'histoire : le petit timide est désormais en sécurité.

© @streetheartstx / Instagram

La publication a dépassé les 71 800 mentions J'aime, et les internautes attendris ont été nombreux à lui souhaiter de trouver une famille aimante. En attendant, ce gentil toutou a déjà troqué le dessous d'une voiture contre un toit et il peut compter sur ses anges gardiens pour veiller sur lui.