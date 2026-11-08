« C'était affreux » : son chien renversé sous ses yeux, cette maîtresse enceinte de 8 mois ne parvient plus à dormir

Le 23 octobre 2026, sur Commonwealth Avenue dans le quartier de Del Ray à Alexandria (Virginie, États-Unis), Asher, un Terrier de 3 ans alors en promenade, a été renversé par une voiture dont le conducteur ne s'est pas arrêté. Sa maîtresse, Amanda Trotenberg, a assisté à la scène ; enceinte de 8 mois, elle lance aujourd'hui un appel pour retrouver l'automobiliste, rapportait NBC4 Washington .

Selon Amanda Trotenberg, une berline rouge est passée à toute vitesse sans ralentir. Le véhicule a percuté le chien avant de disparaître, et il a bien failli toucher aussi la jeune femme.

3 côtes cassées, des fractures à une patte et au genou

« C'était affreux », a confié Amanda Trotenberg. Depuis, a-t-elle expliqué, l'image de cette voiture frappant son compagnon canin l'empêche de dormir, et elle assure qu'elle ne l'oubliera jamais.

Asher souffre de 3 côtes cassées ainsi que de fractures à une patte et au genou. Une vidéo tournée aux urgences vétérinaires, peu après qu'il a été renversé par la voiture, le montre installé devant des dessins animés.

© NBC4 Washington

Un carrefour qui a déjà connu d'autres chocs

Amanda Trotenberg souhaite désormais que l'automobiliste soit identifié et qu'il comprenne ce qu'implique une conduite prudente. « Calmez-vous et roulez moins vite », a-t-elle déclaré à son intention, en rappelant qu'il avait blessé un chien et failli percuter une femme enceinte. À ses yeux, beaucoup reste aussi à faire pour rendre cette intersection plus sûre.

Le lieu n'en est effectivement pas à son premier accident : l'équipe de News4 a recensé au moins 4 autres collisions à ce carrefour au cours des 10 dernières années, dont 3 chocs par l'arrière et 1 accident impliquant un piéton. La chaîne a par ailleurs demandé à la police d'Alexandria si des caméras de surveillance avaient filmé la scène cette nuit-là, sans obtenir de réponse pour l'instant.

Sauvé de l'errance, soigné et adopté 2 ans plus tôt

Asher avait été recueilli par Amanda Trotenberg, aux côtés de laquelle il vit depuis 2 ans. Elle raconte l'avoir trouvé errant sur une rue baptisée Ash Street. D'après elle, il était livré à lui-même, très déshydraté et épuisé. C'est d'ailleurs à cette rue que le Terrier doit son nom.

Le rescapé doit maintenant garder sa collerette pendant encore plusieurs semaines, au sein d'une famille qui s'apprête à accueillir un bébé.