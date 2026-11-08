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« C'était affreux » : son chien renversé sous ses yeux, cette maîtresse enceinte de 8 mois ne parvient plus à dormir


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
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Le 23 octobre 2026, sur Commonwealth Avenue dans le quartier de Del Ray à Alexandria (Virginie, États-Unis), Asher, un Terrier de 3 ans alors en promenade, a été renversé par une voiture dont le conducteur ne s'est pas arrêté. Sa maîtresse, Amanda Trotenberg, a assisté à la scène ; enceinte de 8 mois, elle lance aujourd'hui un appel pour retrouver l'automobiliste, rapportait NBC4 Washington.

Illustration : "« C'était affreux » : son chien renversé sous ses yeux, cette maîtresse enceinte de 8 mois ne parvient plus à dormir"
© NBC4 Washington

Selon Amanda Trotenberg, une berline rouge est passée à toute vitesse sans ralentir. Le véhicule a percuté le chien avant de disparaître, et il a bien failli toucher aussi la jeune femme.

3 côtes cassées, des fractures à une patte et au genou

« C'était affreux », a confié Amanda Trotenberg. Depuis, a-t-elle expliqué, l'image de cette voiture frappant son compagnon canin l'empêche de dormir, et elle assure qu'elle ne l'oubliera jamais.

Asher souffre de 3 côtes cassées ainsi que de fractures à une patte et au genou. Une vidéo tournée aux urgences vétérinaires, peu après qu'il a été renversé par la voiture, le montre installé devant des dessins animés.

Asher, petit chien à poil ras portant une collerette, assis dans un panier gris garni d'une couverture bleu clair
© NBC4 Washington

Un carrefour qui a déjà connu d'autres chocs

Amanda Trotenberg souhaite désormais que l'automobiliste soit identifié et qu'il comprenne ce qu'implique une conduite prudente. « Calmez-vous et roulez moins vite », a-t-elle déclaré à son intention, en rappelant qu'il avait blessé un chien et failli percuter une femme enceinte. À ses yeux, beaucoup reste aussi à faire pour rendre cette intersection plus sûre.

Le lieu n'en est effectivement pas à son premier accident : l'équipe de News4 a recensé au moins 4 autres collisions à ce carrefour au cours des 10 dernières années, dont 3 chocs par l'arrière et 1 accident impliquant un piéton. La chaîne a par ailleurs demandé à la police d'Alexandria si des caméras de surveillance avaient filmé la scène cette nuit-là, sans obtenir de réponse pour l'instant.

Sauvé de l'errance, soigné et adopté 2 ans plus tôt

Asher avait été recueilli par Amanda Trotenberg, aux côtés de laquelle il vit depuis 2 ans. Elle raconte l'avoir trouvé errant sur une rue baptisée Ash StreetD'après elle, il était livré à lui-même, très déshydraté et épuisé. C'est d'ailleurs à cette rue que le Terrier doit son nom.

Le rescapé doit maintenant garder sa collerette pendant encore plusieurs semaines, au sein d'une famille qui s'apprête à accueillir un bébé.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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