Snowball, un Chihuahua, a été retrouvé errant dans les rues de sa ville, Llanelli au Pays de Galles, infesté de puces, la peau couverte de croûtes et le poil clairsemé. Son histoire, relayée par Wales Online , s'est poursuivie jusqu'au tribunal : sa maîtresse, Jemma Southam, 42 ans, y a été jugée le vendredi 13 novembre pour ne pas l'avoir fait soigner. Reste à savoir ce que le petit chien est devenu depuis…

Trouvé dans les rues de Llanelli, ce Chihuahua a été amené chez le vétérinaire par l'agent local chargé des chiens. Dans une déclaration écrite remise au tribunal, Keith Hogben, inspecteur de la RSPCA, a rapporté que le 5 mars, un chien errant avait été conduit chez un vétérinaire de Carmarthen et que son état avait suscité des inquiétudes. « On m'a informé que le chien était infesté de puces, avait une perte de poils sévère et des croûtes tout autour du cou », a-t-il relaté.

Un sweat collé à la peau

Apeuré et agressif, le toutou a dû être placé sous sédation pour être examiné. Il souffrait d'une forte infestation de puces et d'un eczéma sévère étendu à presque tout le corps, tandis que d'épaisses croûtes jaunâtres, mêlées de pus, étaient restées collées au sweat à capuche qu'il portait. Par endroits, le poil avait disparu. Les démangeaisons étaient telles que l'animal réagissait encore malgré la sédation.

© RSPCA Cymru

D'après le vétérinaire, ces problèmes de peau remontaient à 4 à 6 semaines au minimum, peut-être davantage. Snowball a reçu une injection d'antibiotique, une autre de stéroïdes, ainsi qu'un traitement antiparasitaire. Dès le lendemain, il se grattait moins, et le traitement aux stéroïdes a été prolongé afin de venir à bout d'éventuels acariens.

Des crèmes, mais pas de vétérinaire

La police a pris Snowball sous sa garde, puis l'a confié à la RSPCA, tandis que sa maîtresse était identifiée : Jemma Southam, une habitante de Llanelli. À l'inspecteur Hogben, elle a reconnu que son compagnon à 4 pattes n'avait pas vu de vétérinaire, alors qu'elle savait qu'il en avait besoin. Elle a dit avoir appliqué des crèmes sur sa peau et a expliqué que, depuis la fermeture d'une clinique de Llanelli, elle n'avait pas les moyens de payer un taxi jusqu'à Swansea.

© RSPCA Cymru

Le vendredi 13 novembre, devant le tribunal de Llanelli, elle a plaidé coupable de ne pas avoir fourni à son chien les soins vétérinaires adéquats. Les juges lui ont interdit de détenir un chien pendant 10 ans et lui ont infligé 12 semaines de prison, une peine suspendue durant 12 mois. S'y sont ajoutées une mise à l'épreuve, 60 heures de travail non rémunéré et 400 livres sterling de frais à régler (soit près 479 euros).

Sa défense a fait valoir qu'elle admettait ses torts, que les photos l'avaient consternée et qu'elle regrettait de ne pas avoir consulté. Le tribunal a aussi entendu qu'elle avait retenu la leçon et qu'elle s'occupait correctement de ses autres animaux, auxquels la RSPCA a rendu visite ; aucun autre chien ne vit chez elle.

Après le jugement, Keith Hogben a remercié toutes les personnes impliquées, en particulier la clinique vétérinaire et son personnel. « Tous les animaux méritent d'être traités avec gentillesse et de voir leurs besoins satisfaits », a-t-il rappelé. Quant à Snowball, il est complètement rétabli : après un séjour en famille d'accueil, il va maintenant être proposé à l'adoption. Une nouvelle vie s'ouvre désormais pour ce petit chien !