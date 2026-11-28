Alors qu'il se trouvait dans une situation particulièrement périlleuse, un chaton au pelage tabby a finalement échappé au pire grâce à l'intervention des secours. Perché au-dessus d'une autoroute américaine, le petit félin a nécessité le déploiement d'un camion-échelle et la mobilisation de plusieurs pompiers pour être tiré d'affaire. Ramené au sol sain et sauf, il a ensuite été conduit chez un vétérinaire afin de recevoir les soins nécessaires pour une blessure à la queue. Une issue heureuse pour ce rescapé qui aurait pu connaître un tout autre sort.

A la mi-novembre 2026, Un chaton à la robe tigrée a été repéré sur un panneau publicitaire surplombant une autoroute de Manchester, dans le sud de l'Etat du New Hampshire (Etats-Unis), recroquevillé au-dessus des voitures. Les secours ont été mobilisés pour aller le chercher, relaie NBC Boston.

Une autoroute fréquentée sous ses pattes

Le félin en question se trouvait au-dessus de l'autoroute Interstate 293, non loin de Queen City Avenue, tandis que les véhicules continuaient de défiler en contrebas.

© Manchester NH Police / Facebook

Les secours ont été appelés et ces derniers n'ont pas tardé à arriver sur les lieux. Parmi les intervenants figuraient Sophia Landrey, agente du service de contrôle animalier local, ainsi qu'une équipe de pompiers du Manchester Fire Department.

Secouru à l'aide du camion-échelle des pompiers

Un camion-échelle a été nécessaire : c'est par l'arrière de la structure que les soldats du feu dépêchés sur place ont pu s'approcher du quadrupède. L'un des secouristes s'est ainsi hissé jusqu'à la hauteur du chaton et est parvenu à s'en saisir.

L'opération s'est révélée un peu délicate. Elle s'est pourtant bien terminée, puisque l'animal a été ramené au sol en toute sécurité.

© Manchester NH Police / Facebook

Le petit rescapé emmené en clinique vétérinaire pour des soins

Les photos de l'intervention ont été publiées sur Facebook par la police de Manchester (Manchester NH Police) le lundi 16 novembre 2026 ; on y voit le rescapé récupéré en hauteur, puis dans les bras de l'agente animalière Sophia Landrey.

© Manchester NH Police / Facebook

D'après la police, il s'agirait d'un jeune chat errant. Une fois descendu de son perchoir, il a été conduit dans une clinique vétérinaire de Manchester pour y faire soigner une blessure à la queue.