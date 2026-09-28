Oliver, un Goldendoodle de 3 ans, s’était enfui de chez lui le 26 août, pour le plus grand désarroi de son maître, Anthony Roman, qui avait alors tout mis en œuvre pour le retrouver. Mais lorsqu’un couple l’a contacté pour lui dire qu’il était avec lui, Roman ne s’attendait pas à ce que ces gens l’aient acheté à un vendeur non autorisé devant un centre commercial, pour plus de 700 euros. Désormais réuni avec son fidèle compagnon, ce propriétaire canin s’interroge malgré tout sur cette pratique illégale qu’il avait déjà repérée à cet endroit, et pense offrir une récompense à ceux qui lui ont rendu sa boule de poil.

Le 26 août dernier, Oliver, le Goldendoodle âgé de 3 ans d’Anthony Roman, s’est enfui, profitant de l’absence de son maître au travail pour partir à l’aventure. Sorti de la maison par la trappe de la porte laissée ouverte par M. Roman, le toutou a profité d’un trou dans la clôture pour se faufiler à l’extérieur. Très vite, sa fuite a été remarquée par le voisinage qui a publié plusieurs alertes, signalant le chien dans les rues du quartier. Anthony Roman a découvert les annonces, sans comprendre aussitôt qu’il s’agissait d’Oliver.

« Un artiste de l’évasion »

« J’ai donc consulté les alertes et sa photo a immédiatement fait le buzz. Mon voisin m’a dit : “Le chien de quelqu’un s’est échappé.” Je me suis dit : “Oh mon Dieu” », expliquait-il au média AZ Family . Attrapé une première fois par une voisine qui l’a gardé dans son jardin, Oliver s’est à nouveau échappé, creusant un autre trou pour s’évader.

Quand il a enfin réagi, comprenant que son chien s’était enfui par un trou près de la clôture, Anthony a aussitôt diffusé plusieurs avis de recherche pour le retrouver. « Le trou est juste là. Je suis surpris qu’il ait même réussi à se faufiler par là, mais il l’a fait », racontait-il encore, avant d’ajouter : « J’ai donc publié des messages sur tous les réseaux sociaux : Facebook, Nextdoor, l’application Ring. J’ai publié sur TikTok. Puis j’ai commencé à créer des tracts à son effigie et je les ai fait distribuer dans toute la ville. »

Un retour inespéré

Désespéré à l’idée d’avoir perdu son fidèle compagnon, il ne s’attendait pas à recevoir le message d’une inconnue mardi 8 septembre. Celle-ci lui disait avoir Oliver en sa possession, après avoir acheté le chien volé devant le centre commercial Desert Sky Mall pour 700 dollars. « Quand je lui ai demandé une photo, je lui ai dit : “Pourriez-vous m’envoyer une photo, juste pour confirmation ?” Et elle me l’a envoyée », racontait Roman, qui a ainsi pu confirmer qu’il s’agissait bien de son chien. Une heure plus tard, le duo était réuni.

« Je suppose donc qu’elle l’avait acheté à un vendeur illégal devant le centre commercial… », déclarait Roman.

Une pratique bien trop courante

Cette pratique, l’homme l’avait déjà repérée plusieurs fois devant ce même centre commercial. « Ils choisissent une pelouse et les vendeurs installent des chaises et disposent toutes les cages à l’extérieur pour que les gens puissent venir voir les chiens, les chiots ou les tortues, selon le cas, jouer avec eux et passer un moment en leur compagnie », racontait Roman.

Le mercredi suivant, l’accès à la pelouse était interdit par une clôture, empêchant tout vendeur sauvage de s’y installer. Heureux d’avoir retrouvé son chien qu’il qualifiait « d’espiègle », Anthony Roman a déposé une plainte auprès de la police, espérant ainsi que les vendeurs seront punis pour leurs actes. De plus, il est reconnaissant envers le couple auquel il souhaite verser 500 dollars de récompense, et il précisait : « Il allait bien. Le jeune couple a très bien pris soin de lui. »

Depuis, lorsqu’Anthony Roman quitte son domicile pour aller travailler, Oliver n’a plus les mêmes privilèges : « La trappe reste fermée. »

L’info Woopets : quelles sanctions encoure-t-on pour la vente illégale d'animaux de compagnie ?

La vente illégale d’un animal de compagnie est punie par de lourdes sanctions financières et pénales en France.